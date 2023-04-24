保企動態｜OneDegree總保費破億 按年增1.5倍

OneDegree指去年全線保險產品已錄得承保盈利，其中寵物保險「毛價保」的承保盈利漲180%。圖中為郭彥麟。

虛擬保險公司OneDegree開業3周年，去年總保費突破1億元，按年增長1.5 倍，全年總投保額亦飆172%，此外，OneDegree去年全線保險產品已錄得承保盈利，其中寵物保險「毛價保」的承保盈利漲180%，保費去年升139%。

另外，該公司指，火險去年投保額已逾百億元，按年揚178%；保費收入亦增 178%，承保盈利按年增3.5倍。家居保險於去年3月首次推出市場，今年1月至3月銷售額，較產品推出首3個月升4.7倍；危疾保險自2021年底推出後，投保金額亦於去年大幅增長。

OneDegree指，既於現有業務上更進一步，如在領先市場的寵物保險上新增龜鳥保險；亦繼續創新，去年推出家居保險，繼火險後繼續完善一般保險業務，並透過旗下OneInfinity推出亞洲首個數字資產保險產品。

由於虛擬保險的普及，免除繁複的投保過程及銷售程序，平均3分鐘可完成網上投保，該公司指成功吸引年輕一族為自己及毛孩的保障投保，大部分客戶年齡在35歲或以下的大眾富裕層，佔整體客戶56%，其中26至30歲客戶群比率已佔24%，反映客戶群較傳統保險公司更為年輕。網上處理索償申請由確認收到申請到批核，平均需時少於5天。

全線保險業務已錄得承保利潤

OneDegree共同創辦人郭彥麟指，去年全線保險業務已錄得承保利潤，足見市場對其的肯定。展望未來，將續於香港推廣虛擬保險的願景，透過自動化及節省經紀成本，提供成本更低、保障更足的保險產品。

為令更多狗奴及貓奴可一起分享OneDegree3歲生日，將於5月7日聯同99Bus狗狗巴士舉行「免費寵物乘車日」，一眾狗奴及貓奴有機會與主子一同享受乘車樂趣，並於乘車目的地西九海濱長廊與毛孩遊玩。