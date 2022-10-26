保企產品｜安盛夥忠誠車行及安的科技推車聯網 收集數據評估司機駕駛安全

AXA安盛指，與忠誠車行及安的科技(TaxiSafely)合作，推出全港首個保險公司聯乘的士車行的車聯網(Internet of Vehicle，IoV)，利用創新科技加強的士行車安全，保障的士司機、乘客及其他道路使用者安全。

綜合數據 釐定汽車保險保費

忠誠車行旗下共50部星群的士的車隊，以及合資格的士將率先安裝由安的科技研發的車載資通訊(Telematics)系統，該偵測儀器設置獨有的高靈敏度雙鏡頭(Duo lens)，能夠以3D鏡頭實時監測路面情況，精準定位所有障礙物，並就前車距離、切線等較高風險的注意事項，向的士司機發出實時提示，避免意外發生。AXA安盛與忠誠車行將定期檢視及分析所收集的數據，評估的士車隊的駕駛安全。AXA安盛會參考的士綜合行車數據、過去核保及理賠紀錄來釐定其汽車保險的保費，向駕駛紀錄良好的車隊給予保費折扣優惠，公平對待駕駛表現良好的司機，務求利用科技支持及推動的士業界提升駕駛安全。

AXA安盛中國大陸、香港及澳門行政總裁尹玄慧指，是次合作將惠及的士司機、乘客及所有道路使用者，並希望啟發其他擁有相同理念的公司攜手提升整體道路安全。忠誠車行執行董事暨星群的士創辦人鄭敏怡指，善用數據科學，有效地提升的士業界安全標準及讓市民乘搭的士時加倍安心。

車載資通訊系統收集準確的行車數據

安的科技行政總裁兼創辦人黃碩東說：在數碼港支持下，成立全港首間專注的士駕駛安全的車載資通訊公司，是次合作，標誌我們研發的技術覆蓋更廣泛的日常交通工具。冀藉專為道路設計的駕駛安全方案，提升職業司機整體駕駛安全及意識，提升整體路面交通安全。車載資通訊系統收集準確的行車數據，透過4G將數據傳送至加密的雲端系統，再以大數據分析，得出每名司機的獨立駕駛評分及表現總結。系統並會提供交通黑點報告，以及就個別司機的駕駛表現的技術改進方案，以提升的士車隊的整體駕駛表現。