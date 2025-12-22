保時捷中國明年3月起停運逾300座自建充電站

德國跑車生產商保時捷(Porsche)，決定明年3月1日起停止在中國營運自建充電站，涉及超過300座「尊享充電站」，涵蓋內地主要一、二線城市，以及重點交通幹線。
據內媒報道，保時捷中國發布《關於停止保時捷尊享充電的用戶通知》，指出隨着市場環境的變化，以及用戶充電習慣的不斷演變，公司在評估充電服務在日常出行中的支援作用，為更好的適應當前需求，從用戶便利性和體驗出發，決定對其高功率充電服務進行調整。
保時捷中國表示，作為決策的一部分，保時捷自建充電網路將於明年3月1日起停止營運，當中「保時捷尊享充電服務」將停止提供，包括所有保時捷自建高功率直流充電站，並逐步從保時捷App及保時捷微信小程式的充電地圖中移除。
此調整只針對「保時捷尊享充電服務」，其他充電服務仍正常營運，如安裝於保時捷中心內的充電站、保時捷目的地充電站及整合到保時捷充電地圖的第三方品牌充電站仍可正常使用。
車企由自建充電站轉為與第三方合建
內媒報道指，新能源車品牌自建充電站是「重資產」投入，建設高功率直流充電站，則需要場地、電力、高壓設備、定期保養等。一旦車企長期經營充電站，但使用率不夠，會變成車企財務壓力，而目前行業趨勢，不少車企在從自建充電站轉為與第三方合建，以分攤成本。