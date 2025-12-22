保時捷中國明年3月起停運逾300座自建充電站

德國跑車生產商保時捷(Porsche)，決定明年3月1日起停止在中國營運自建充電站，涉及超過300座「尊享充電站」，涵蓋內地主要一、二線城市，以及重點交通幹線。

據內媒報道，保時捷中國發布《關於停止保時捷尊享充電的用戶通知》，指出隨着市場環境的變化，以及用戶充電習慣的不斷演變，公司在評估充電服務在日常出行中的支援作用，為更好的適應當前需求，從用戶便利性和體驗出發，決定對其高功率充電服務進行調整。

保時捷中國表示，作為決策的一部分，保時捷自建充電網路將於明年3月1日起停止營運，當中「保時捷尊享充電服務」將停止提供，包括所有保時捷自建高功率直流充電站，並逐步從保時捷App及保時捷微信小程式的充電地圖中移除。