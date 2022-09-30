保時捷掛牌 正式成為歐洲25年多以來最大IPO

由大眾汽車（Volkswagen）分拆的超級豪華跑車實廠保時捷Porsche AG正式在德國法蘭克福市場掛牌買賣，成為歐洲歷史上最大的新股之一，也是德國電訊（Deutsche Telekom）於1996年上市以來當地最大的IPO，上市市值超過730億美元，全球市值排162位，與其母公司大眾汽車的排名相差10位，市值相差約30億美元。

保時捷的發行定價為82.5歐元，開市後迅速上升1.8% 至84歐元，收市無升跌。上市為公司提供約195億歐元資金，以靈活地應付過渡至電動車的需要。

保時捷約750億歐元的估值，與分拆前的大眾汽車（包括保時捷及另外9個汽車品牌在內）的估值約860億美元比較，實屬相當龐大，反映市場期望奢侈品企業在經濟衰退期間，可以依賴來自富有客戶群而保持較佳的業績。保持捷911跑車在美國的價格由10.6萬美元起，並持續向上，正好符合條件。

Porsche 市值與母公司大眾汽車僅差 30 億美元

分析相信，部份在分拆前買入大眾汽車的投資者會開始減持，並換馬至保時捷，因為保時捷屬奢侈品生產商，可看高一線，值得高於同業的估值。

這次IPO的發售股份數目佔保時捷P的股份約12.5%，股份並沒有投票權，而另外12.5%股份再加1股有投票權的股票則會由汽車先驅Ferdinand Porsche的後人、Porsche and Piech家族擁有的Porsche Automobil Holding SE購入，控股權則繼續由大眾汽車擁有，該公司持有53% 有投票權的股份。

包括卡塔爾、挪威和阿布扎比等多個國家投資基金，以及著名基金經理 T. Rowe Price 亦成為投資者。