保監局與廉署首次採取聯合行動　拘2人涉向內地客無牌銷售保單

保險業監管局宣布，與廉署首次採取聯合行動，打擊向內地客戶無牌銷售保單的貪污及違規行為。保監局表示，與廉署人員一連兩日先後到4個處所執行搜查令，包括搜查一間持牌保險經紀公司及一間轉介人公司的辦公室。廉署在聯合行動中亦拘捕兩人，包括一名經紀及一名轉介人。

調查針對有保險經紀公司，懷疑安排及鼓勵多名轉介人代表該公司進行受規管活動，即向客戶就保單提供意見並銷售保單，但該等轉介人並不持有所需牌照。涉案保險經紀公司就轉介人售出的保單，支付異常大額轉介費，藉此鼓勵轉介人誘使內地客戶向本港獲授權保險公司購買長期保單。涉案保險經紀公司收取佣金後，懷疑將部分保單的逾九成佣金支付予相關轉介人。

當局指，雖然投保申請由涉案保險經紀公司提交予保險公司，但相關轉介人早在客戶尚未委聘保險經紀公司協助投保前，已進行該等主要的受規管活動。 調查又發現，涉案經紀及轉介人又涉嫌串謀貪污，在向本港多間保險公司投保時，在相關申請表虛報該等內地客戶的年薪及資產金額等資料。

保監局：會繼續在聯合執法行動方面緊密合作

保監局市場行為部主管及法律總監郭家華先生表示 ，當局與廉署合作採取這次聯合行動，彰顯雙方共同維護保險業界採用正當銷售手法及確保市場以信任和誠信為基礎的決心，從而提升所有希望透過本港保險市場以滿足保險需要的人士的信心。他重申，不但會繼續在聯合執法行動方面緊密合作，亦會透過香港國際廉政學院進行行業培訓，以改善企業管治水平和加強對消費者的公眾教育。