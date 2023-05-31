保監局：首季保險業毛保費按年跌7%　內地客新單保費大升近27倍

保監局公布首季保險業的臨時統計數字，保險業毛保費按年跌7%，而內地客新單保費大升近27倍。(網上圖片)

保監局今（31日）公布，2023年首季香港保險業的臨時統計數字，首季毛保費總額1,472億元，按年下跌7%。

首季長期有效業務的保費收入總額1,266億元，下跌8.9%，主要包括個人人壽及年金（非投資相連）業務，其保費收入為1,097億元，下跌3.2%；個人人壽及年金（投資相連）業務，其保費收入65億元，下跌18%；退休計劃業務供款83億元，下跌47.6%。

保監局表示，跨境人流恢復正常，釋放壓抑多時需求，加上去年同期的基數較低，故今年首季內地訪客新造業務保費水平，回復至96億元，接年大升26.86倍，相等於個人業務總額20.5%；而疫前2019年首季相應水平則為128億元及26.4%。

保監局公布首季保險業的臨時統計數字，保險業毛保費按年跌7%，而內地客新單保費大升近27倍。(資料圖片)

此外，長期業務(不包括退休計劃業務)的新造保單保費為470億元，上升10.7%，主要包括個人人壽及年金的非投資相連業務，其新造保單保費為435億元，上升15.2%；投資相連業務新造保單保費為34億元，下跌25.2%。保險公司共發出約1.66萬份合資格延期年金保單，涉及保費10億元，佔個人業務總額2.2%。

直接業務方面，毛保費及淨保費分別為149億及101 億，分別上升 4.8%和4.4%。受惠於新造醫療業務與保費上調，及外遊活動增加帶動非醫療業務，意外及健康業務錄得毛保費61億，上升12.4%。