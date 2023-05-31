保監局：首季保險業毛保費按年跌7%　內地客新單保費大升近27倍

保監局今（31日）公布，2023年首季香港保險業的臨時統計數字，首季毛保費總額1,472億元，按年下跌7%。
內地客新單保費大升近27倍
保監局表示，跨境人流恢復正常，釋放壓抑多時需求，加上去年同期的基數較低，故今年首季內地訪客新造業務保費水平，回復至96億元，接年大升26.86倍，相等於個人業務總額20.5%；而疫前2019年首季相應水平則為128億元及26.4%。
長期業務新造保單保費升10.7%
首季長期有效業務的保費收入總額1,266億元，下跌8.9%，主要包括個人人壽及年金（非投資相連）業務，其保費收入為1,097億元，下跌3.2%；個人人壽及年金（投資相連）業務，其保費收入65億元，下跌18%；退休計劃業務供款83億元，下跌47.6%。
此外，長期業務(不包括退休計劃業務)的新造保單保費為470億元，上升10.7%，主要包括個人人壽及年金的非投資相連業務，其新造保單保費為435億元，上升15.2%；投資相連業務新造保單保費為34億元，下跌25.2%。保險公司共發出約1.66萬份合資格延期年金保單，涉及保費10億元，佔個人業務總額2.2%。
直接業務方面，毛保費及淨保費分別為149億及101 億，分別上升 4.8%和4.4%。受惠於新造醫療業務與保費上調，及外遊活動增加帶動非醫療業務，意外及健康業務錄得毛保費61億，上升12.4%。
業界回應業務發展
宏利香港及澳門行政總裁白凱榮表示，本港與內地恢復全面通關後，本港經濟在2023年首季強勁反彈，内地訪港旅客明顯增加，並加快集團業務發展，帶動今年首季年度化保費等值 (APE) 銷售額較2022年同期顯著增長26%，其中危疾保險計劃及合資格延期年金保單的銷售額均按年增長逾40%。首季内地訪客的 APE 銷售額創季度新高，超越疫情前水平。此外，團首季度的投資相連壽險產品銷售方面繼續位居市場榜首地位。
滙豐保險香港行政總裁文德華表示，受惠於年初開始業務持續強勁增長，首季度做出超過100億港元的新造業務保費，繼續成為香港首位人壽保險公司，將繼續致力於滿足大灣區客戶的健康和財富需求。