保監局：2022年保險業毛保費挫7.7%　內地客期內新單保費升200%

期內，來自內地訪客的新造業務保費為21億，上升200.3%，主要因個別保單及2021年基數較低而顯著回升，佔個人業務總額 1.5%。該客戶群購買的保單中，約95%是以非整付方式支付，即非一筆過支付，終身壽險、危疾及醫療保險分別佔保單的份額為41%、32%和19%。

保險業監管局公布2022年香港保險業的臨時統計數字，期內毛保費總額達到5,560億，較 去年同期下跌7.7%；內地客期內新單保費升200%。

長期有效業務保費收入跌9.1%

2022 年長期有效業務的保費收入總額為4,914億，下跌9.1%，主要包括個人人壽及年（非投資相連 ）業務，其保費收入為4,126億，下跌7.6%；個人人壽及年金（投資相連）業務，其保費收入為283億，下跌36.5%；以及退休計劃業務，其供款為445億，上升1.3%。

2022年長期有效業務的保費收入下跌主要是受部分產品的保費支付模式，以及2022年新造業務普遍下降影響。此外，給付保單持有人的申索和利益總金額為2,978億，下跌3%。

在2022年，一般保險業務的毛保費為646億，上升4.5%，淨保費則為421億，上升1.6%，已償付申索毛額為300億，下跌4.5%， 整體承保利潤由20億擴大至42億。