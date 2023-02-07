保聯：香港險企去年流失率超過10% 氣候變化對行業挑戰大

黃子遜認為，保險相關專業技術於國際間通用，令相關人才易被其他市場招攬，加上過去幾年本港有封關等防疫措施，令招聘海外人士來港工作極困難。不過，隨着本港防疫措施經已放寬，中港已全面通關，港府推出「高端人才通行證」計劃，對人才回流方面感到樂觀。至於該會旗下智庫亦提出方案解決人才流失問題，以及推動加強培訓本地人才。

新冠肺炎疫情肆虐本港長約3年，各行各業面對不同程度的挑戰。香港保險業聯會主席黃子遜稱，去年本港保險公司流失率達10%至20%，較以往正常情況下僅數個百分點顯著增加，當中精算、資訊科技及金融方面為流失率重災區。

保聯副主席李紫蘭指出，氣候變化對行業亦帶來嚴峻挑戰，近年世界各地頻現大型天災，造成損失巨大，如去年9月侵襲美國四級颶風「伊恩」(Hurricane Ian)涉及保險損失暫已達600多億美元。她透露，由於全球再保公司所涉及的賠償金額龐大，近期已陸續調升保費，當中財產大型災害保險的再保保費加得最大，部分加幅更以倍數計，相信本港保險公司未來亦需面對再保保費加價情況，若保險公司難以負荷時，可能需要將成本轉嫁予客戶。

香港與內地全面通關後，保聯行政總監劉佩玲說，國內客戶鍾情香港壽險產品，惟畢竟需要約3至6個月時間恢復，產險市場則主要視乎香港本土市場需求及香港經濟復甦情況；而海外業務方面，需要有更多人才和企業地區總部設於香港，才可令企業在港購買保險。