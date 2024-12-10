保誠三範疇推動創新科技 四成員工恆常使用GenAI

一提到AI(人工智能)，大家可能聯想到其吞噬的工種，但運用得宜亦是不少行業更上一層樓的契機。保誠香港行政總裁林智剛接受訪問時表示，保誠今年初起在三範疇大力推動創新科技，包括服務、分銷渠道及公司文化，並鼓勵員工利用生成式人工智能(GenAI)處理日常數據或文書工作，目前已有四至五成員工每日均使用相關科技提升生產力，估計佔工作時間超過一成，明年員工使用比例更會進一步增至八成。
除日常文書，保誠明年亦將GenAI元素加入保誠智庫，幫助理財顧問利用AI搜尋及查詢資料，包括產品資料及優惠等，準確及快速回應客戶查詢。按先導計劃結果，顧問平均處理相關資料的時間較以往快4至5倍，「以前要十幾分鐘，依家兩三分鐘就得」。林智剛又指，目前仍需時收集顧問的回饋及持續提升搜尋結果，未來希望可直接開放予客戶使用。
上月推智能核保 保單批核快一倍
另外，集團上月推出市場首創的MedScreen+智能核保解決方案，利用機械學習及光學字元辨識(OCR)等技術，處理簡單的核保個案，至於複雜個案仍由人手把關，但已足夠令保單批核時間「快咗超過一倍」，同時亦提高準繩度。更重要是，林智剛指當員工只須集中處理複雜個案時，有助提升其工作的價值及意義，間接減低公司整體離職率，留住人才。
公司文化方面，保誠今年推高績效文化，利用大數據提升服務質素，例如數據顯示客戶最常用到的服務不是申請理賠，而是更改地址等個人資料；而使用手機程式時最高頻率的要求是「忘記密碼」。同時，集團又推行靈活工作模式，包括將工序拆細，令公司「一個改變」所需的時間大減三分之二，如加快「忘記密碼」流程時，「由建議到改善到更改程式到測試，以前要9個月，依家可能兩個月就出到嚟。」