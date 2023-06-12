保誠澳門分行今開幕　初期模式以代理為主

保誠保險公布，轄下的澳門分行今日(12日)正式開幕，標誌著落實大灣區策略的重要里程碑。保誠指，大灣區的總人口逾8,600萬，其2022年的區內生產總值更超過13萬億元人民幣。進軍澳門市場後，保誠的業務將遍佈整個大灣區內的11個城市。澳門分店在營運初期，會以香港旗下產品作為基礎，初期建構以代理為主的模式，然後研究多渠道分銷，包括銀保和經紀，以及引進不同產品。保誠的理財顧問團隊將配以數碼科技，為澳門市場提供具多元貨幣選項的人壽及健康保障產品，以滿足客戶在儲蓄、健康及保障方面的需求。

初期模式以代理為主

保誠集團執行總裁華康堯（Anil Wadhwani）表示：「保誠憑藉環球專業知識及開拓進取的精神，為當地提供產品及服務，保誠銳意成為客戶值得信賴的合作夥伴，幫助他們活出豐盛人生，規劃一個更有財務保障的將來。」