保誠澳門分行今開幕　初期模式以代理為主

保誠保險公布，轄下的澳門分行今日(12日)正式開幕，標誌著落實大灣區策略的重要里程碑。保誠指，大灣區的總人口逾8,600萬，其2022年的區內生產總值更超過13萬億元人民幣。進軍澳門市場後，保誠的業務將遍佈整個大灣區內的11個城市。澳門分店在營運初期，會以香港旗下產品作為基礎，初期建構以代理為主的模式，然後研究多渠道分銷，包括銀保和經紀，以及引進不同產品。保誠的理財顧問團隊將配以數碼科技，為澳門市場提供具多元貨幣選項的人壽及健康保障產品，以滿足客戶在儲蓄、健康及保障方面的需求。
初期模式以代理為主
保誠集團執行總裁華康堯（Anil Wadhwani）表示：「保誠憑藉環球專業知識及開拓進取的精神，為當地提供產品及服務，保誠銳意成為客戶值得信賴的合作夥伴，幫助他們活出豐盛人生，規劃一個更有財務保障的將來。」
澳門人壽保險市場發展蓬勃
而保誠保險（澳門分行）總經理馬竹豪亦表示：｢近年澳門及大灣區內的私營醫療服務需求殷切，隨著澳門特區政府積極發展『大健康產業』及『現代金融業』，為保誠進駐澳門市場創造了極為有利的營運環境及發展空間。我們致力發展本地技能和人才，積極為澳門經濟發展作出貢獻。」
澳門的人壽保險市場發展蓬勃，2021年人壽保險業的毛承保保費按年上升26%，而於2022年再錄得按年上升8%。大灣區擁有超過8,600萬龐大人口，佔 2022 年中國國內生產總值約11%。開設澳門分行代表保誠業務已遍佈粵港澳大灣區各個市場，集團將透過於澳門拓展業務，把握更多大灣區的發展機遇，滿足區內市民的保障需要。