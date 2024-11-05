保誠調查：兩類人最不關注健康 20%港人屬中低水平

保誠保險今日公布的調查顯示，本港及澳門居民的健康關注度遠較大灣區內地居民為低，當中整體大灣區受訪者的健康關注度平均分為83.2分，其中內地居民的關注度達88.2分，明顯高於港、澳居民的79.8分及79.4分；高達兩成香港受訪者認為他們的健康關注度介乎中至低，為大灣區居民錄5%的4倍。
運動態度與行動落差20百分點
調查發現，即使高達82%受訪者表示願意付出努力來換取健康，卻並不代表會付諸行動。例如，79%大灣區居民認為天然/有機食品有益健康，但過去一個月內曾經進食此類食品的受訪者卻僅佔54%，兩者落差為25個百分點，而該落差在香港受訪者當中更高達32個百分點。另外，會「定期運動」的態度與「行為」之間的落差，大灣區有5個百分點，香港則高達20個百分點。
低收入及單身人士得分最低
調查亦顯示，家庭收入較低及單身的受訪者對健康的關注度相對較低，分別為80.5分和79.5分，而整體平均分為83.2分。同時，該兩個受訪組別對追求健康的態度與實際行為落差亦較大，較低收入的受訪者同意「運動對健康有利」及「會經常做運動」的比例相差22個百分點，而單身人士在這兩方面的落差則為19個百分點，均遠高於整體受訪者的12個百分點。
保誠保險首席客務營運及健康保障業務總監歐陽佩玲相信，香港人的健康意識及行為較內地低，或與文化差別及成長生活習慣有關，內地不少企業向僱員提供驗身計劃，令不少內地人有每年驗身的習慣。
上半年處理6.6萬宗理賠 升7%
另外，保誠同時公布上半年個人壽險理賠報告，上半年處理超過6.6萬宗理賠個案，較去年同期增長7%，而單計內地跨境醫療的理賠個案則上升17%；半年已賠付金額33億元，去年全年則為66億元，變化不大。另外，療費用直付服務相關的已賠付個案增加38%，使用住院理賠的賠付個案更大幅攀升了近60%。至於理賠平均處理的時間卻大為縮短，其中危疾和身故理賠平均處理時間更減省近 28%。
歐陽佩玲認為，全年理賠金額或有輕微增長，並估計醫療通脹的每年高單位數增長情況會持續，料明年達8%至10%水平。