保誠調查：兩類人最不關注健康 20%港人屬中低水平

保誠保險今日公布的調查顯示，本港及澳門居民的健康關注度遠較大灣區內地居民為低，當中整體大灣區受訪者的健康關注度平均分為83.2分，其中內地居民的關注度達88.2分，明顯高於港、澳居民的79.8分及79.4分；高達兩成香港受訪者認為他們的健康關注度介乎中至低，為大灣區居民錄5%的4倍。

運動態度與行動落差20百分點

調查發現，即使高達82%受訪者表示願意付出努力來換取健康，卻並不代表會付諸行動。例如，79%大灣區居民認為天然/有機食品有益健康，但過去一個月內曾經進食此類食品的受訪者卻僅佔54%，兩者落差為25個百分點，而該落差在香港受訪者當中更高達32個百分點。另外，會「定期運動」的態度與「行為」之間的落差，大灣區有5個百分點，香港則高達20個百分點。