保誠香港首兩月APE續增長 今年擬再聘4000人

林智剛指，去年增聘4,000名理財顧問的目標已達標，今年擬再增聘4,000人。

保誠香港去年在離岸及在岸市場錄強勁增長，個人壽年度保費等值銷售額(APE)按年升290%，離岸業務市佔率22%，躋身本港三大保險公司之一；單計第四季，APE按年多202%。保誠保險香港行政總裁林智剛表示，今年首兩月的APE增長動力持續，而去年增聘4,000名理財顧問的目標已達標，今年擬再增聘4,000人，而目前理財顧問人數約2萬人。

林智剛指，按APE計，約三成為本地客，其餘為離岸客戶。他指，有信心今年持續有合理增長，主要由於集團再拓展內地網絡、新冠肺炎疫情後保險需求上升、本地息口較內地有優勢、以及其調查顯示，內地有約七成人有興趣到港購買保險。