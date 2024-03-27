保誠香港首兩月APE續增長 今年擬再聘4000人

保誠香港去年在離岸及在岸市場錄強勁增長，個人壽年度保費等值銷售額(APE)按年升290%，離岸業務市佔率22%，躋身本港三大保險公司之一；單計第四季，APE按年多202%。保誠保險香港行政總裁林智剛表示，今年首兩月的APE增長動力持續，而去年增聘4,000名理財顧問的目標已達標，今年擬再增聘4,000人，而目前理財顧問人數約2萬人。
林智剛指，按APE計，約三成為本地客，其餘為離岸客戶。他指，有信心今年持續有合理增長，主要由於集團再拓展內地網絡、新冠肺炎疫情後保險需求上升、本地息口較內地有優勢、以及其調查顯示，內地有約七成人有興趣到港購買保險。
離岸新造業務重奪第一
保誠香港指，去年在岸業務的APE升26%，勝同業的16%升幅；理財顧問去年APE增372%，至106億元，市場佔有率31.1%。另外，去年集團離岸新造業務重奪第一，理財顧問業務排名第二。至於去年一般保險業務的整體毛保費多17%，表現領先同業並創下5年新高，較市場平均4%增長率佳。
林智剛又指，集團近來推出一系列跨境治療服務，以回應客戶需要。包括今年2月成為首間與深圳新風和睦家醫院達成策略性直接合作的香港保險公司，為客戶提供醫療費用直付服務。另外，集團去年第三季正式宣布成功拓展內地的指定醫院名單後，醫院數量按年大升98%，至逾4,200間，規模為市場之冠。