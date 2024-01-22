保費融資｜金管局：2023年收48宗銀行投訴呈上升趨勢，涉銷售陳述失實。

近年在高息環境下，環球金融市場面對不少新挑戰，市民在做好個人財政規劃及投資部署時都多加留意。金管局副總裁阮國恒撰文表示，香港2023年保費融資收48宗銀行投訴，呈上升趨勢，當中涉及銷售陳述失實等，提醒市民在決定進行保費融資前，應仔細閱讀保單及貸款文件，清楚了解相關特點與風險。

阮國恒在金管局網誌《匯思》撰文指，保費融資為一項貸款安排，也是財富管理中一種常見的做法。客戶從貸款機構（銀行或非銀行機構）借入資金，用作購買新保單的保費，同時將該保單的權益作為抵押品以支持相關的貸款，當保單回報高於貸款利息成本時，便可以賺取兩者之間的息差。