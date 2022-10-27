保險動態丨安達人壽宣布跟AEON信貸財務合作 《AEON》接入《Chubb Studio》網上投保 信用卡用戶享85折保費優惠

安達人壽香港(下稱安達人壽)與AEON信貸財務(亞洲)有限公司(下稱AEON)昨日舉行合作計劃啟動禮。安達人壽現已登陸AEON線上及線下平台，而線上客戶將會連接到全新線上銷售平台Chubb Studio，網上投保安達人壽的指定保險產品，而且AEON信用卡客戶更可享限時首年高達85折保費優惠。與此同時，安達人壽亦推出全新安達「無憂生活智慧」概念平台，協助客戶追求身心靈健康。
客戶現可登入AEON網站及《AEON HK》手機app，並連接到安達人壽「Chubb Studio」網上保險平台，AEON信用卡客戶更可享限時首年保費高達85折優惠。另外，為確保客戶私隱，安達人壽客戶可於AEON遍布港九新界全線分行，預約保險顧問服務。
可於網上(透過AEON網站或《AEON HK》手機app連接到Chubb Studio)購買之指定保險計劃：
- 「倍康泰」癌症保障計劃(VCare Cancer Protector)
- 優選定期壽險計劃(WiseChoice Term Life Protector)
- 「意關懷」意外保障計劃(AcciCare Protection Plan)
可於線下(AEON分行)購買之指定保險計劃：
- 安達傳承守創儲蓄保障計劃 II (Chubb MyLegacy Insurance Plan II)
- 安達開創未來儲蓄計劃(Chubb Future Achiever Savings Plan)
- 「智主人生」保障計劃(Custom Whole Life)
- 安達自願醫保(靈活)計劃(Chubb VHIS – Flexi Plan)
- 安心守護危疾保障計劃(Embrace Care Critical Illness Protector)
可透過電話營銷渠道購買之指定保險計劃：
- 貼心保費回贈住院保障(WellCare Refundable Hospital Plan)
- 心安危疾保障計劃(MatureCare Critical Illness Plan)
- 「智全為您」意外保障計劃(The One Accident Protector)