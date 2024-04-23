保險動態丨宏利推出「宏摯傳承保障計劃」分紅壽險儲蓄產品 總內部回報率最高達7.19% 兼設靈活提取選項

宏利香港Manulife宣布推出「宏摯傳承保障計劃」全新分紅壽險儲蓄產品，助客戶加快建立長期儲蓄。
根據保險公司最新一期《宏利亞洲康健調查》，表示香港受訪者對未來10年實現財務理想存灰隱憂，表示生活和醫療成本上漲是影響其信心的主因，亦顯示受訪者的主要財務目標在於擁有足夠的儲蓄以應付不時之需。然而，宏利另一項調查表示，儲蓄保險產品在10種財務方案中僅排名第四位，反映港人財務目標與他們採取的相應行動並不一致，誘發宏利香港為本地市場推出「宏摯傳承保障計劃」。
宏利稱，投保此計劃的客戶只需繳付5年保費，便可在第十個保單年度終結時享有可達4.29%的總內部回報率；而第100個保單年度終結時的總內部回報率更可達7.19%，將財富傳承給下一代。計劃亦提供多項市場首創的特點或特有保障，包括：靈活的提取選項，讓客戶在毋須退保的情況下獲得定期非保證收入；為指定危疾及精神疾病提供預支保障；以及讓客戶安排在指定日期或保單承繼人，達到指定歲數時，轉移保單的增值服務。
官方指，「宏摯傳承保障計劃」具有多項特點和增值服務：
- 總內部回報率：「宏摯傳承保障計劃」在第十個、第二十個及第一百個保單年度終結時的總內部回報率，分別可達4.29%、6%及7.19%，幫助客戶更快實現長期儲蓄目標。
- 市場首創無憂選：只要客戶已悉數支付保費及保單一直生效，便能通過靈活的提取選項，定期獲得從終期紅利中分發的非保證入息。
- 市場首創身心守護預支保障：若客戶確診患上任何指定的危疾或精神疾病，便可通過此一次性選項鎖定最高100%的終期紅利。
- 市場首創保單暫托選項：可讓客戶安排在其身故後，在指定日期或保單承繼人達到指定歲數時轉移保單。屆時，保單暫托人的管理權限將終止，而保單的擁有權亦將轉移。
- 可供轉換7種貨幣：貨幣轉換權益讓客戶可自第三個保單周年日起，靈活地將保單貨幣轉換為下列任何一種貨幣：美元、港元、人民幣、加元、澳元、英鎊和新加坡元。
- 安枕無憂服務：讓客戶可預先指定一位家人，在其精神及／或身體上喪失行為能力時，代為管理保單。