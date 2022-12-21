保險動態丨宏利MOVE 樂「膳」同行大挑戰 冬日為吞嚥困難人士送暖

香港有不少長者或有吞嚥困難的人士，每天只能進食已打成糊狀的食物，而糊餐的賣相及味道往往難以引起食慾，長遠更會影響他們的營養吸收。宏利保險本著團結互濟、共享關愛的精神，早前舉行『MOVE 樂「膳」同行大挑戰』，成功號召ManulifeMOVE成員踴躍共襄善舉，從而讓更多有吞嚥困難的人士開懷用膳，並於冬日為他們送上暖暖「膳」意。

透過是次活動，宏利邀請MOVE成員合力步行一億步，當成員完成步數目標，宏利便會透過保良局向500名吞嚥困難人士送贈1,000份「色‧香‧味‧形」回味養生軟餐，幫助他們重拾享受美食的樂趣。軟餐由保良局社企餐飲業務「一點回味」製作，並符合國際吞嚥障礙飲食標準(IDDSI)。

贈餐活動於今年12月中旬至明年2月分階段進行。首次活動已於上周舉行，由宏利香港義工先到社企「一點回味」幫忙處理軟餐飯盒並獲邀試食，其後到訪分別位於觀塘和柴灣的保良局顧卞裘莉長者日間護理中心及香港中華基督教青年會柴灣長者鄰舍中心，讓社區上有需要的長者獲贈軟餐盆菜。一眾受惠長者都顯得非常雀躍，食得十分開懷。

宏利「MOVE for GOOD」是企業在社會責任方面的主要項目之一，旨在結合運動與慈善捐獻，將健康快樂的人生帶給每一個人。而MOVE 樂「膳」同行大挑戰是「MOVE for GOOD」的第4次活動，此前已向有需要人士捐贈2,200份節日膳食和1,000對波鞋，又向本港1,000名獨居長者送贈暖風機。