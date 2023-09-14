保險動態丨虛擬保險Bowtie獲3,490萬美元B2輪融資 將用於加速產品創新 與醫療服務供應商垂直整合強化優勢

虛擬保險公司保泰人壽(Bowtie)宣布，已獲得3,490萬美元的B2輪融資。此輪融資由主要投資者永明金融領投，並獲得三井物產進一步參與。透過是輪融資，Bowtie表示期望進一步拓展公司業務並投資於科技創新，以填補香港達8,860億美元的保障缺口。而公司的目標是透過加速產品創新，配合醫療服務供應商的垂直整合，在業內建立市場差異化優勢，改變客戶體驗。

Bowtie認為公司快速崛起推動了整體網上應用率的發展，讓市場上的直銷渠道保單銷售比率，由2.9%上升至8.5%，增幅近3倍；加上約三成的市場佔有率，公司表示在今年上旬在香港的直銷渠道再度稱冠，連續兩年成為該渠道的保單銷售冠軍。Bowtie聯合創辦人兼聯合行政總裁陳鯤宇對公司強勁的增長充滿熱忱，「Bowtie年度整體經常性收入達到2,500萬美元，客戶數量亦衝破10萬大關，我們由衷地感謝投資者們對品牌持續的信任與支持。」除了招牌自願醫保產品外，現有客戶對其他醫療及人壽保險產品的加購亦對Bowtie的業務增長貢獻良多。公司以危疾保險為例，去年銷售表現已錄得逾100%增長率。

香港永明金融欣然領投此次B2輪融資。香港永明金融有限公司行政總裁林嘉言表示，「我們很榮幸能夠支持Bowtie開拓醫療保險的新類別，共同讓保險變得真正的可負擔，不再遙不可及。」另一投資者三井物產亦肯定Bowtie實踐預防性護理的努力。三井醫療管理有限公司(香港分部)首席執行官宍戶友哉指，「三井熱衷於投資以價值為導向的醫療生態系統，Bowtie透過其創新的舉措大大簡化了醫療系統的複雜性，這讓我們看到了虛擬保險以科技重塑保險行業的潛力。」