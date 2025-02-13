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財經
2025-02-13 19:00:00

保險動態丨調查指兩成年青人未來一年內打算外遊3次或以上 藍十字：即興旅行頻密 惟34%不買旅遊保 反映保障意識不足

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藍十字首席執行官謝佩蘭(左二)、藍十字首席市場總監周小斐(右二)、歌手洪助昇(左)及方健儀(右)出席藍十字傳媒活動。

藍十字首席執行官謝佩蘭(左二)、藍十字首席市場總監周小斐(右二)、歌手洪助昇(左)及方健儀(右)出席藍十字傳媒活動。

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時下青年人喜愛即興旅遊。藍十字(亞太)保險有限公司(下稱：藍十字)公布一項針對青年旅遊的調查顯示，69%受訪者打算未來12個月外遊兩次或以上；計劃外遊3次或以上更有22%，換言之，每5個年青人便有一個打算未來一年外遊3次或以上。當中，近六成(58%)受訪者更愛「即興」旅行，基於要搶平機票來一趟快閃旅程。然而，調查卻揭示青年人對旅遊保障的意識不足。

藍十字(亞太)保險有限公司首席執行官謝佩蘭出席傳媒活動。 藍十字同時公布2024年首三季業績，整體業績比較2023年同期上升22%，遠高於市場升幅。 投保藍十字的客戶群呈年青化，18至29歲投保人在2024年首三季對比23年同期倍增。 42%受訪者認為去旅行毋須買旅遊保。 選購旅遊保，調查稱八成人考慮保費、優惠。 受訪者傾向「平價」投保，卻忽略條款。 近六成人選擇出發前一星期內購買旅遊保。

當問及外遊期間擔心遇到的事故，逾七成(71%)受訪者最擔心航班延誤或取消；亦有半數(50%)受訪者擔心遺失行李或破損。然而有66%受訪者表示會購買旅遊保險，當中八成人以保費及優惠為選擇旅遊保險的主要因素。但仍有34%不會購買保險，當中有42%表示無需要顯示新世代雖然熱衷旅遊，但對旅遊的保障意識仍有不足。

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藍十字開拓新世代市場

活動上藍十字首席執行官謝佩蘭表示，品牌重視年青人市場。她同時公布藍十字2024年首三季業績，指整體業績較2023年同期上升22%，遠高於市場的2%升幅，其中旅遊及個人意外保險業務大幅上升44%，對比市場整體升幅逾兩倍。針對旅遊保險，她表示年青客戶群有明顯增長，1829歲年齡層的投保人較去年同期增1.08倍，保單數量更上升164%

她補充：「是次市場研究對象以本地大學生為主，調查結果反映新世代市場潛力龐大。」謝佩蘭認為調查數據讓品牌進一步了解其喜好，有助優化產品設計及市場策略。「如未來推出更多快閃優惠、加強與旅遊平台或網紅合作，提供最切合時機、預算且『啱啱好』的保障。」

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