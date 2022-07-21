保險動態｜富通嶄新概念中心「The GalaMuse」開幕

富通保險宣布，品牌嶄新概念中心「The GalaMuse」開幕，冀透過打造佔地逾萬方呎多用途空間及提供不同配備設施，為富通與新世界集團不同業務單位提供優質設備與平台，進⼀步連接多元業務⽣態圈，成為不同業務單位及客⼾進⾏合作和交流樞紐，發揮跨產業協同效應；富通期望透過創新科技，包括場內 VR培訓專區及智能⼯作坊，全⾯提升代理人產能及績效，同時將秉承創造共享價值(Creating Shared Value)的⽂化理念，積極建立戰略合作夥伴關係，利用「The GalaMuse」在改善社區經濟和環境、應對社會需要的前提下， 拓展商機。

「The GalaMuse」將以「採礦尋寶」為設計概念，鋭意藉著嶄新多用途空間及舉辦各項探索體驗活動，與客⼾、代理人及集團成員攜手發掘並實現不同可能性，猶如將具潛質原石打磨雕琢成為發亮的裸石。五大區域提供多元化服務和體驗，包括：創作殿堂(展覽區)、尋夢大匯堂(多用途⼯作及活動空間)、數碼空間(虛擬實境VR體驗區)、嚐聚空間和尊尚私人會⾯室。

另外，「The GalaMuse」引入虛擬實境VR體驗區，可透過不同VR遊戲，了解人⽣各個階段所需保障和潛在財務缺口，從而能夠為未來作更周詳計劃。VR 體驗區更為代理人制定⼀套嶄新且專為業界人才而設的沉浸式培訓，以遊戲方式與代理人互動，從而加強他們專業知識和客⼾服務技能，幫助其發掘企業家潛能，成就理想事業。

「The GalaMuse」則位於尖沙咀維港文化匯K11 ATELIER。