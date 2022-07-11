保險動態｜跑步都有保險！YAS推RYUN跑步保 中暑失竊有得賠

跑步是港人最常進行運動之一，隨著盛夏來臨氣溫不斷上升，中暑風險大為提高，YAS微保險正式推出專為跑友而設的RYUN跑步微保險，提供意外醫療、財物損毀、並設日、夜跑專屬中暑及失竊保障，這是繼BYKE Pro踩車保及HYKE 行山保後，為運動愛好者打造的實時保障計劃。

YAS微保險發現超過80%跑友都曾經在運動中受傷，因此不論晨跑或夜跑都應該做足準備。近日天氣酷熱，跑道上難免會有意料之外潛在危機，只需在起跑前用手機按下「RYUN跑步保」，便能夠帶來多一份額外保障：除保障自身及財物安全，更針對日跑和夜跑而設貼心保障。RYUN跑步保由出發起即時受保，除提供保險外，應用程式更內置專屬跑友的運動輔助功能，提供GPS定位路線、卡路里消秏計算及同步比較用家過往跑步速度，多功能而全面地照顧跑友運動所需。

另外，將於本月23日至9月4日舉行為期6周虛擬跑比賽《RYUN for Green跑步救地球》，參加者只需在6星期內用YAS App跑步，每跑1公里，YAS將向公益企業Clear購買1公斤碳抵銷額，幫助贊助各個遍布全球高質素碳減排專案，同時每位參加者亦可獲得豐富選手禮包。部分參賽者更有機會贏取智能運動手錶、按摩槍等運動禮品等。