保險動態｜YAS夥利寶推WALKY狗狗出門保 為汪星人提供保障

保險公司YAS香港與利寶國際保險(香港)合作，推出全港首個按需(On-Demand)寵物保險WALKY狗狗出門保，為主人帶寵物狗出門時提供狗狗意外受傷保障、第三者責任保障以及彩虹橋服務支援的三重實時保障。

狗主每次帶愛犬出門前都可以按自身需要進行單次投保，每程保險費用最低為15元(最少購買數量為5程，無年費或合約)，讓狗主靈活掌控保險預算。

每程保險費用最低 15 元

YAS聯合創辦人安宇昭指，主人每次外出時只需掃描二維碼下載YAS APP就可以保護狗狗。以每程90分鐘最低價15元低門檻，培養主人養成每次離家時都為寵物購買保險的習慣，希望未來能提供更全面保護。

利寶高級副總裁-香港業務銷售主管陳頌賢指，「汪星人」作為很多香港家庭的一分子，是次合作將保障覆蓋到這個全新寵物領域，同時簡化核保流程，令主人可以根據需要，隨時按需為寵物狗購買保障可以安全出行。