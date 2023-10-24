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財經
2023-10-24 22:47:14

保險動態｜YAS夥利寶推WALKY狗狗出門保 為汪星人提供保障

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保險動態｜YAS夥利寶推WALKY狗狗出門保 為汪星人提供保障

YAS香港與利寶國際保險推出全港首個按需(On-Demand)寵物保險WALKY狗狗出門保。

保險公司YAS香港與利寶國際保險(香港)合作，推出全港首個按需(On-Demand)寵物保險WALKY狗狗出門保，為主人帶寵物狗出門時提供狗狗意外受傷保障、第三者責任保障以及彩虹橋服務支援的三重實時保障。

狗主每次帶愛犬出門前都可以按自身需要進行單次投保，每程保險費用最低為15(最少購買數量為5程，無年費或合約)，讓狗主靈活掌控保險預算。

每程保險費用最低15

YAS聯合創辦人安宇昭指，主人每次外出時只需掃描二維碼下載YAS APP就可以保護狗狗。以每程90分鐘最低價15元低門檻，培養主人養成每次離家時都為寵物購買保險的習慣，希望未來能提供更全面保護。

利寶高級副總裁-香港業務銷售主管陳頌賢指，「汪星人」作為很多香港家庭的一分子，是次合作將保障覆蓋到這個全新寵物領域，同時簡化核保流程，令主人可以根據需要，隨時按需為寵物狗購買保障可以安全出行。

保險動態｜YAS夥利寶推WALKY狗狗出門保 為汪星人提供保障

安宇昭(左)與陳頌賢(右)介紹WALKY狗狗出門保，每程保險費用最低15元。

74%憂狗狗出門走失

根據問卷調查數據顯示，狗主帶狗狗出門途中最擔心會發生走失(74.1%)、意外受傷(70.5%)、第三者責任(65.2%)等突發狀況。

另外，適逢香港愛護動物協會於10月推出「帶狗狗上班」計劃，鼓勵更多企業接納員工帶同寵物上班，打造狗狗友善工作空間。承諾會在員工攜帶狗狗上下班以及工作期間提供意外保險和第三者責任，並將在今年1231日之前捐贈10%的淨收益，以支持愛協的活動。

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