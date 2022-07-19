保險新猷｜滙豐保險APP 推臉部掃描檢視健康功能

滙豐保險香港行政總裁文德華(右)表示，大眾檢視健康的需求不斷增加，集團為此不斷提升Benefits+平台，加入新的健康科技元素。

滙豐保險公布，集團的僱員福利應用程式(Benefits+)，增添全新即時健康掃描 「Health Scan+」功能，用戶可透過30秒臉部掃描檢視健康狀況，為市場首間保險公司推出有關功能，集團指是為朋回應市場對於遙距醫療及健康服務日益增加的需求。

Health Scan+運用人面識別功能，透過用戶皮膚的光暗分析血流量變化，有關資訊將透過人工智能系統量度重要人體器官的健康參數。用戶只須要開啟智能裝置的鏡頭，對準臉部進行30秒的掃瞄，Health Scan+即可把所量度的數據與一般健康指標進行比較，包括靜息心率、由心跳率反映出來的壓力指數、呼吸、血壓、心臟負荷及面部肌膚年齡。在分析有關數據後，Health Scan+將指出用戶潛在須關注的健康事項並提供可行的建議支援用戶保健及維持健康生活方式。

滙豐保險香港行政總裁文德華表示，人才是公司最重要的資產，在新冠肺炎疫情下，隨大眾檢視健康的需求不斷增加，加上期望有更多相關創新及方便使用的解決方案，集團為此不斷提升Benefits+平台，加入新的健康科技元素。

Benefits+是滙豐保險2020年末推出的僱員褔利應用程式平台，現時於香港服務超過3.1萬名團體人壽保險/團體醫療保險成員，每月處理超過1.4萬宗醫療索賠和保險交易。