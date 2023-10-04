保險新猷｜AXA為慢性疾病患者推危疾保 毋須驗身

圖左起為AXA安盛香港及澳門首席人壽及醫療保險業務總監李佩瑜、尹玄慧及AXA安盛中國大陸、香港及澳門首席分銷業務總監鮑可維，主持 AXA 安盛「盛滿愛危疾保障」的產品發布儀式。

AXA安盛香港及澳門宣布推出危疾保障計劃「盛滿愛危疾保障」，為因健康狀況所限而缺乏保障的社群提供保障，計劃特設簡單核保要求，適合患有慢性疾病人士、銀髮族以及危疾康復者，讓他們得到危疾保障。

AXA 保險｜投保額高達 200 萬元

「盛滿愛」旨在為患有糖尿病和被稱為「三高」的慢性疾病患者、日漸增加的老年人口，以及癌症、心臟病發作或中風康復者提供全面保障，投保額可高達200萬元，並設有一站式健康增值服務，核保程序簡單，投保時只需回答少至3條重點覆蓋最近兩年的健康狀況的問題，被保人均毋須驗身及提交醫療報告。

AXA指，香港65歲或以上的長者人口預計在未來20年內將上升接近1倍，達274萬人，預計至2046年，每3名港人便有1個為長者。此外，長者罹患慢性疾病和嚴重疾病的機率極高，四分之三65歲或以上的長者面對高血壓、糖尿病、心臟病或癌症等疾病的困擾。同時，糖尿病和「三高」等慢性疾病有年輕化趨勢，情況值得關注。而患有慢性疾病或危疾康復者，往往因為未能通過核保的嚴格要求而被傳統危疾保障計劃拒保或需要負擔附加保費。