保險調查｜近8成市民投保有不愉快經歷　原來大家最怕代理做呢樣？

生活資訊媒體生活易 (ESDlife) 今日發布「港人購買保險意見調查」，發現近8成經中介投保的受訪者有不愉快經歷；同時，有75%受訪者有興趣於網上自行投保，亦發現市民最怕代理一件事。
近8成經中介或代理人投保受訪者有不愉快經歷
根據調查結果顯示，有82%受訪者仍依賴中介或代理人購買醫療保險，亦有78%受訪者曾因經中介或代理人購買保險而有不愉快經歷。包括以下原因：
- 原本的保險經紀離職，保單被轉移至其他經紀或變成孤兒單 (56%)
- 因為相熟的保險經紀（如：親友）推銷，不好意思拒絕購買 (31%)
- 保險經紀只會在 sell新保單時才出現，其他時間不會有其他建議及服務 (30%)
- 被保險經紀誤導而購買不適合自己/ 重複保障範圍的保險 (14%)
- 保險經紀經常失聯 (10%)
- 保險經紀經常打擾， 如經常 WhatsApp/warm call (10%)
調查指，逾8成受訪者仍依賴中介或代理人投保，而非主動了解及比較醫保計劃價格及保障內容，相對之下較為被動並欠缺自主權，可能是釀成不愉快經歷的成因之一。
近7成受訪者對醫療保險認知仍屬偏低水平
調查結果亦指，僅31%受訪者表示自己了解已購買的醫保計劃保障內容，包括保額、保障項目、 賠償定義等，反映港人對醫保的了解及認知不高。
事實上，保險業監管局早於 2021 年便指出港人對保險於「行為」範疇的認知偏弱，發現公眾過度依賴家人或朋友的意見，及對購買保險猶豫不決等， 比「知識和技能」及「態度」的中等認知低。
近9成受訪者認同網上投保已成趨勢
此外，有高達89%受訪者同意網上投保成趨勢，亦有75%受訪者表示有興趣於網上自行投保，亦包括以下原因：
- 無需支付佣金，保費較平、慳錢 (57%)
- 投保手續簡單方便 (46%)
- 不用約見保險經紀或中介人，慳時間 (43%)
- 保單數碼化，成本較低，保費較平 (41%)
- 保險計劃詳情可網站找到，透明度較高 (40%)
調查發現，近 9 成受訪者認同網上投保已成趨勢並有意於網上自行投保，以上原因及數字反映在網上購買保險是港人除了經中介或代理人投保之外的另一主要途徑。