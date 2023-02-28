保險調查｜近8成市民投保有不愉快經歷　原來大家最怕代理做呢樣？

生活資訊媒體生活易 (ESDlife) 今日發布「港人購買保險意見調查」，發現近8成經中介投保的受訪者有不愉快經歷；同時，有75%受訪者有興趣於網上自行投保，亦發現市民最怕代理一件事。

近8成經中介或代理人投保受訪者有不愉快經歷

根據調查結果顯示，有82%受訪者仍依賴中介或代理人購買醫療保險，亦有78%受訪者曾因經中介或代理人購買保險而有不愉快經歷。包括以下原因：

原本的保險經紀離職，保單被轉移至其他經紀或變成孤兒單 (56%)

因為相熟的保險經紀（如：親友）推銷，不好意思拒絕購買 (31%)

保險經紀只會在 sell新保單時才出現，其他時間不會有其他建議及服務 (30%)

被保險經紀誤導而購買不適合自己/ 重複保障範圍的保險 (14%)

保險經紀經常失聯 (10%)

保險經紀經常打擾， 如經常 WhatsApp/warm call (10%)

調查指，逾8成受訪者仍依賴中介或代理人投保，而非主動了解及比較醫保計劃價格及保障內容，相對之下較為被動並欠缺自主權，可能是釀成不愉快經歷的成因之一。