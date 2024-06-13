保險調查：37%受訪家長不期望子女供養 七成人擬延遲退休賺錢

一項調查指出，港人在實現理想財務、精神和身體健康狀況方面與目標存在明顯落差。《宏利亞洲康健調查》顯示，經濟壓力、情緒狀態和身體健康息息相關。而父母養兒防老的傳統觀念逐漸減弱，更令37%的父母不指望子女在其晚年時提供經濟支援。 宏利在2024年1月至2月期間對香港逾1,000名25至60歲的成年人進行了問卷調查，以了解其對10年後在財務、精神和身體健康方面達到理想水平的信心。

37%受訪家長不期望子女供養 調查反映公眾的養兒防老觀念有所轉變。育有子女或打算生育的本港成年受訪者中，約有37%表示，不會指望子女在其晚年時提供經濟支援；隨著觀念改變，70%已婚並育有子女的受訪者，亦計劃推遲退休年齡以賺錢。

調查發現，問及影響其實現理想財務狀況的阻力時，69%的受訪者提到了醫療費用的上漲。在過去一年中，他們感受到醫療開支急增18%，尤其在門診服務（22%）、藥物（15%）和預防性護理（14%）等方面加劇擔憂。 應對醫療費用不斷上漲而更注意飲食 而為應對醫療費用不斷上漲的影響，受訪者採取各種措施，包括更加注意飲食（41%）、使用較便宜的醫療服務（25%）、推遲或放棄身體檢查（19%），以及選擇保費較低、 保障較少的醫療保險計劃（18%）。宏利指，舉措揭示市民為解決經濟壓力而採取的不同措施，以及在維持財務穩健與確保身體健康之間，往往面對艱難抉擇。