信保局夥5銀行推中國內銷風險分擔安排

為幫助香港出口商把握國家經濟發展及粤港澳大灣區帶來的機遇，香港出口信用保險局(簡稱：香港信保局)今日(19日)宣布推出試行計劃，與本地5間銀行，包括中銀香港(2388)、東亞銀行(023)、星展銀行(香港)、恒生銀行(011)及滙豐銀行，合作推動一項「中國內銷風險分擔安排」，以期增加香港信保局對香港出口商的保障範圍，從而加強其對開拓內銷市場的信心及保障。

每個買家集團最高信用限額 1 億

根據安排，上述銀行在收到出口商的信用保險或出口貸款的申請後，會與香港信保局分享就相關的內地買家所作的信用審核結果。其後，雙方會共同承擔該買家一半的壞帳風險，而每個買家集團的最高信用限額為1億元。

香港信保局總監趙民忠表示，內地一直是香港信保局的重要受保市場，所佔的信用限額亦是最大。有見市場發展及需求逐漸增多，一直積極制定不同措施，進一步提高承保能力；而由於一些內地私營企業在信貸及財務資料的披露較為參差，對信貸及風險評估帶來一定難度，香港信保局亦主動探討與相關機構合作，更好掌握內地買家的信用資料，以提高香港信保局對內地市場的承保能力，現達成有關安排，擴大對香港出口商發展內銷市場的支持。