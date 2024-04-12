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財經
2024-04-12 10:51:00

信基沙溪股價插八成因大股東2.1億股遭斬倉　復牌反彈逾1倍｜異動股(更新)

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信基沙溪中途停牌午後股價曾插八成　細價股連環洗倉大跌｜異動股

信基沙溪中途停牌午後股價曾插八成　細價股連環洗倉大跌｜異動股

再有細價股遭受連環洗倉式大跌，內地酒店用品商城經營公司信基沙溪（3603）周三（12日）突然暴跌，最多跌87%，低見0.028元，創上市新低，其後中途停牌。

周四（11日）公司發公告回應，指公司獲執行董事兼控股股東梅佐挺及張偉新告知，公司共約2.12億股每股面值0.01港元的普通股，於4月10日被證券公司於公開市場通過保證金證券賬戶強制出售。

集團指，緊隨強制出售完成後，及截至4月10日，梅佐挺、張偉新及張漢泉所持有公司之股權合計已由約52.19%，減少至38.04%，三人仍為公司控股股東。而張漢泉為公司執行董事兼主席。

集團董事會又確認，除上文所披露者外，並不知悉股價及成交量變動的任何原因，或任何必須公佈以避免公司證券出現虛假市場的資料，或任何內幕消息。

信基沙溪周五（12日）曾反彈逾一倍，現報0.097元，升83.019%，成交金額達3,390萬元。

【4月12日更新】

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細價股連環洗倉大跌

細價股近日連環遭受「洗倉」，在周二（4月9日）港股尾市時段，三隻個股突遭「洗倉」（震倉），並出現暴跌急插走勢。三隻股份分別為中國天瑞水泥（1252）、升能集團（2459）、浩森金融科技（3848）。

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中國天瑞水泥方面，內地傳媒周二（10日）引述母公司天瑞集團工作人員表示，天瑞水泥正積極聯繫公司香港辦的同事問原因，目前企業生產經營一切正常。

升能集團亦發公告，指公司董事會注意到公司股份的交易價格下跌。經作出就公司在有關情況下的一切合理查詢後，董事會確認，其並不知悉導致有關波動的任何原因，或須予公佈以避免造成公司證券虛假市場的任何資料，或根據證券及期貨條例第XIVA部須予披露的任何內幕消息。

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