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財經
2022-05-13 16:30:00

信用卡優惠合集丨滙豐、恒生、美國運通、CitiBank等信用卡詳情

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信用卡優惠合集丨滙豐、恒生、美國運通、CitiBank等信用卡詳情

美國運通信用卡優惠

美國運通信用卡齊集餐飲、旅遊等優惠之餘，另有超過190間豪華酒店可專享簽賬回贈，其中包括希爾頓酒店、香格里拉酒店、半島酒店等等。本地消費方面，美國運通信用卡更有各大餐廳優惠，以及生活消費優惠，包括Sasa、Expedia、Fresh及運動家等等。現時經本網申請美國運通信用卡，另享限時獨家優惠。

美國運通Apple Rewards Store優惠

推廣期內，合資格會員憑合資格卡可透過Shop with Points選擇以積分抵銷部分或全數金額選購最新Apple產品，並專享1.25倍積分兌換率，即每240積分兌換HK$1。詳情

推廣期：即日起至2022年12月31日

指定商戶購物享雙倍積分

推廣期內憑美國運通白金信用卡於指定商戶門市或網上商店購物，可享雙倍積分（等於HK$1簽賬=6美國運通積分，每個曆月最多可享總共30,000額外美國運通積分）。詳情

推廣期：即日起至2022年12月31日

客戶須於2022年5月12日中午12時至5月31日下午6時期間經本網成功申請指定美國運通Explorer™信用卡，於7日內填妥及成功遞交奬賞換領表格，可任揀HK$500 Apple Gift Card/HK$500Foodpanda現金劵/HK$500惠康購物禮劵

Citibank 信用卡優惠詳情

信用卡 Citi Cash Back Card Citi PremierMiles信用卡 Citi Rewards卡 Citi Rewards銀聯信用卡 Citi 八達通Visa白金卡 Citi Prestige信用卡 Citi HKTVmall信用卡
年費 首年免年費 首年免年費 首年免年費 首年免年費 首年免年費 HK$3,800 首年免年費
迎新獎賞 -HK$700現金回贈；及 -頭兩期月結單利息全額回贈 -HK$800超市現金券；及
-頭兩期月結單利息全額回贈		 -HK$800超市現金券；及
-頭兩期月結單利息全額回贈		 -HK$800超市現金券；及
-HK$200簽賬回贈；及 -頭兩期月結單利息全額回贈		 -HK$700現金回贈；及
-頭兩期月結單利息全額回贈		 -繳付首年年費HK$3,800：（240,000積分，即20,000里）；及 -頭兩期月結單利息全額回贈 -高達10%現金回贈（分12期，每期最高回贈HK100，Citi HKTVmall信用卡支付平台簽賬）；及
-頭兩期月結單利息全額回贈

滙豐信用卡優惠

匯豐信用卡優惠可謂相當全面，由酒店及飛行等旅游優惠，到滙豐Reward+訂枱優惠照顧餐飲需要，甚至放假去睇戲或誠品買書的優惠都毫無遺漏，即睇更多精選的滙豐信用卡優惠！

最新熱門優惠

 

最紅佳節禮遇 — 端午節食品

推廣期內憑滙豐信用卡可享以下優惠：

優惠一：於香港美心購買指定端午節食品可享7折優惠。詳情

優惠二：於港島香格里拉購買指定端午節食品可享8折優惠。詳情

優惠三：於九龍香格里拉購買指定端午節食品可享8折優惠。詳情

優惠四：於香港嘉里酒店購買指定端午節食品可享8折優惠。詳情

推廣期：2022年4月11日至5月27日

最紅購物優惠 — 一田

推廣期內，憑滙豐信用卡於一田簽賬，包括一田eShop、全線一田百貨或超市實體分店（KONBINI除外），單一簽賬滿指定金額可享HK$50即時折扣，或95折優惠：詳情

  推廣期 優惠
一田eShop 2022年5月3日至5月22日 （一田購物優惠日期間） 單一簽賬淨額每滿HK$1,000，可享HK$50即時折扣
全線一田百貨或超市實體分店(KONBINI除外) 2022年5月25日至6月7日（一田購物優惠日期間） 指定貨品額外95折
2022年5月25日至6月24日 即日累積簽賬淨額每滿HK$1,000，即獲HK$50一田現金禮券。於一田購物優惠日期間，每日最多可獲總值HK$500一田現金禮券

推廣期：2022年5月3日至6月24日

信用卡 滙豐滙財金卡 （學生卡） 滙豐 Visa Signature卡 滙豐Red信用卡 滙豐EveryMile信用卡 滙豐白金Visa卡 滙豐Pulse銀聯雙幣 鑽石信用卡
年費 永久免年費 首2年免年費 永久免年費 首年免年費 首2年免年費 首2年免年費
簽賬回贈 高達2.4%回贈 高達3.6%回贈 高達4%回贈 高達HK$2／里 高達2.4%回贈 高達2.4%回贈
迎新獎賞 - $800獎賞錢 - $800獎賞錢 $800獎賞錢 $900獎賞錢

渣打信用卡優惠

 
渣打信用卡除了可賺現金及里數回贈，更可把握渣打銀行不同折扣！

信用卡

 

渣打Smart信用卡

 

渣打Simply Cash Visa卡

 

渣打國泰萬事達卡

 

渣打國泰萬事達卡 - 優先理財

 

渣打國泰萬事達卡 - 優先私人理財

 

渣打白金信用卡
年費 永久免年費 首年免年費 首年免年費 HK$4,000 HK$8,000 首年免年費
簽賬回贈 本地一般簽賬：0.55% Expedia：15% 特約商戶如 759、百佳等簽賬：5% 外幣簽賬：不設海外交易手續費 本地、食肆、網上簽賬：1.5% 外幣簽賬：2%回贈 本地簽賬：HK$6/里 食肆、網上及 海外簽賬：HK$4/里 本地簽賬：HK$6/里 食肆、網上及 海外簽賬：HK$4/里 本地簽賬：HK$6/里 食肆、網上及 海外簽賬：HK$4/里 0.4% 或 HK$15/里
迎新獎賞

-階段1：首3個月簽滿HK$8,000： HK$1,000現金回贈；及

-發卡4個月内簽賬滿HK$12,000： 額外HK$1,000現金回贈

->合共高達HK$2,000現金回贈

 -簽滿HK$4,000： HK$800現金回贈

-簽滿HK$1,000：5,000里；或 -簽滿HK$5,000：15,000里；或

-簽滿HK$40,000：40,000里；或

- 簽滿HK$100,000：60,000里

-限量馬可孛羅會銀卡會籍；及 -簽滿HK$1,000：5,000里；或

-簽滿HK$5,000：15,000里；或

-簽滿HK$40,000：60,000里；或

- 簽滿HK$100,000：80,000里

-限量馬可孛羅會金卡會籍；及 -簽滿HK$1,000：5,000里；或

-簽滿HK$5,000：15,000里；或 -簽滿HK$40,000：80,000里；或

- 簽滿HK$100,000：100,000里

 - 簽賬滿HK$5,000： 現金回贈HK$600

恒生信用卡優惠

恒生信用卡優惠相當全面，有餐飲、電器及網上購物等等優惠。即睇更多精選的恒生信用卡優惠！

信用卡 恒生MPOWER卡 恒生enJoy白金卡 恒生萬事達白金卡 恒生Visa白金卡 恒生銀聯白金卡
年費 永久免年費 永久免年費 首3年免年費 首3年免年費 永久免年費
簽賬回贈 基本簽賬：0.4% 指定本地、網購及外幣簽賬：5%回贈 指定食肆消費： 4X yuu積分 （2%回贈） 指定商戶消費： 3X yuu積分 （1.5%回贈） 基本簽賬：0.4%回贈 海外簽賬：0.4%回贈 基本簽賬：0.4%回贈 海外簽賬：0.4%回贈 基本簽賬：0.4%回贈 海外簽賬：0.4%回贈
迎新獎賞 - 高達$700 Cash Dollars；或 - 高達MCL戲票10張 高達80,000 yuu積分 高達$700 Cash Dollars 高達$700 Cash Dollars 高達$700 Cash Dollars
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