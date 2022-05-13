信用卡優惠合集丨滙豐、恒生、美國運通、CitiBank等信用卡詳情

美國運通信用卡優惠
美國運通信用卡齊集餐飲、旅遊等優惠之餘，另有超過190間豪華酒店可專享簽賬回贈，其中包括希爾頓酒店、香格里拉酒店、半島酒店等等。本地消費方面，美國運通信用卡更有各大餐廳優惠，以及生活消費優惠，包括Sasa、Expedia、Fresh及運動家等等。現時經本網申請美國運通信用卡，另享限時獨家優惠。
美國運通Apple Rewards Store優惠
推廣期內，合資格會員憑合資格卡可透過Shop with Points選擇以積分抵銷部分或全數金額選購最新Apple產品，並專享1.25倍積分兌換率，即每240積分兌換HK$1。詳情
推廣期：即日起至2022年12月31日
指定商戶購物享雙倍積分
推廣期內憑美國運通白金信用卡於指定商戶門市或網上商店購物，可享雙倍積分（等於HK$1簽賬=6美國運通積分，每個曆月最多可享總共30,000額外美國運通積分）。詳情
推廣期：即日起至2022年12月31日
客戶須於2022年5月12日中午12時至5月31日下午6時期間經本網成功申請指定美國運通Explorer™信用卡，於7日內填妥及成功遞交奬賞換領表格，可任揀HK$500 Apple Gift Card/HK$500Foodpanda現金劵/HK$500惠康購物禮劵
Citibank 信用卡優惠詳情
|信用卡
|Citi Cash Back Card
|Citi PremierMiles信用卡
|Citi Rewards卡
|Citi Rewards銀聯信用卡
|Citi 八達通Visa白金卡
|Citi Prestige信用卡
|Citi HKTVmall信用卡
|年費
|首年免年費
|首年免年費
|首年免年費
|首年免年費
|首年免年費
|HK$3,800
|首年免年費
|迎新獎賞
|-HK$700現金回贈；及 -頭兩期月結單利息全額回贈
|-HK$800超市現金券；及
-頭兩期月結單利息全額回贈
|-HK$800超市現金券；及
-頭兩期月結單利息全額回贈
|-HK$800超市現金券；及
-HK$200簽賬回贈；及 -頭兩期月結單利息全額回贈
|-HK$700現金回贈；及
-頭兩期月結單利息全額回贈
|-繳付首年年費HK$3,800：（240,000積分，即20,000里）；及 -頭兩期月結單利息全額回贈
|-高達10%現金回贈（分12期，每期最高回贈HK100，Citi HKTVmall信用卡支付平台簽賬）；及
-頭兩期月結單利息全額回贈
滙豐信用卡優惠
匯豐信用卡優惠可謂相當全面，由酒店及飛行等旅游優惠，到滙豐Reward+訂枱優惠照顧餐飲需要，甚至放假去睇戲或誠品買書的優惠都毫無遺漏，即睇更多精選的滙豐信用卡優惠！
最新熱門優惠
最紅佳節禮遇 — 端午節食品
推廣期內憑滙豐信用卡可享以下優惠：
優惠一：於香港美心購買指定端午節食品可享7折優惠。詳情
優惠二：於港島香格里拉購買指定端午節食品可享8折優惠。詳情
優惠三：於九龍香格里拉購買指定端午節食品可享8折優惠。詳情
優惠四：於香港嘉里酒店購買指定端午節食品可享8折優惠。詳情
推廣期：2022年4月11日至5月27日
最紅購物優惠 — 一田
推廣期內，憑滙豐信用卡於一田簽賬，包括一田eShop、全線一田百貨或超市實體分店（KONBINI除外），單一簽賬滿指定金額可享HK$50即時折扣，或95折優惠：詳情
|推廣期
|優惠
|一田eShop
|2022年5月3日至5月22日 （一田購物優惠日期間）
|單一簽賬淨額每滿HK$1,000，可享HK$50即時折扣
|全線一田百貨或超市實體分店(KONBINI除外)
|2022年5月25日至6月7日（一田購物優惠日期間）
|指定貨品額外95折
|2022年5月25日至6月24日
|即日累積簽賬淨額每滿HK$1,000，即獲HK$50一田現金禮券。於一田購物優惠日期間，每日最多可獲總值HK$500一田現金禮券
推廣期：2022年5月3日至6月24日
|信用卡
|滙豐滙財金卡 （學生卡）
|滙豐 Visa Signature卡
|滙豐Red信用卡
|滙豐EveryMile信用卡
|滙豐白金Visa卡
|滙豐Pulse銀聯雙幣 鑽石信用卡
|年費
|永久免年費
|首2年免年費
|永久免年費
|首年免年費
|首2年免年費
|首2年免年費
|簽賬回贈
|高達2.4%回贈
|高達3.6%回贈
|高達4%回贈
|高達HK$2／里
|高達2.4%回贈
|高達2.4%回贈
|迎新獎賞
|-
|$800獎賞錢
|-
|$800獎賞錢
|$800獎賞錢
|$900獎賞錢
渣打信用卡優惠
渣打信用卡除了可賺現金及里數回贈，更可把握渣打銀行不同折扣！
|信用卡
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渣打Smart信用卡
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渣打Simply Cash Visa卡
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渣打國泰萬事達卡
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渣打國泰萬事達卡 - 優先理財
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渣打國泰萬事達卡 - 優先私人理財
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渣打白金信用卡
|年費
|永久免年費
|首年免年費
|首年免年費
|HK$4,000
|HK$8,000
|首年免年費
|簽賬回贈
|本地一般簽賬：0.55% Expedia：15% 特約商戶如 759、百佳等簽賬：5% 外幣簽賬：不設海外交易手續費
|本地、食肆、網上簽賬：1.5% 外幣簽賬：2%回贈
|本地簽賬：HK$6/里 食肆、網上及 海外簽賬：HK$4/里
|本地簽賬：HK$6/里 食肆、網上及 海外簽賬：HK$4/里
|本地簽賬：HK$6/里 食肆、網上及 海外簽賬：HK$4/里
|0.4% 或 HK$15/里
|迎新獎賞
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-階段1：首3個月簽滿HK$8,000： HK$1,000現金回贈；及
-發卡4個月内簽賬滿HK$12,000： 額外HK$1,000現金回贈
->合共高達HK$2,000現金回贈
|-簽滿HK$4,000： HK$800現金回贈
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-簽滿HK$1,000：5,000里；或 -簽滿HK$5,000：15,000里；或
-簽滿HK$40,000：40,000里；或
- 簽滿HK$100,000：60,000里
|
-限量馬可孛羅會銀卡會籍；及 -簽滿HK$1,000：5,000里；或
-簽滿HK$5,000：15,000里；或
-簽滿HK$40,000：60,000里；或
- 簽滿HK$100,000：80,000里
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-限量馬可孛羅會金卡會籍；及 -簽滿HK$1,000：5,000里；或
-簽滿HK$5,000：15,000里；或 -簽滿HK$40,000：80,000里；或
- 簽滿HK$100,000：100,000里
|- 簽賬滿HK$5,000： 現金回贈HK$600
恒生信用卡優惠
恒生信用卡優惠相當全面，有餐飲、電器及網上購物等等優惠。即睇更多精選的恒生信用卡優惠！
|信用卡
|恒生MPOWER卡
|恒生enJoy白金卡
|恒生萬事達白金卡
|恒生Visa白金卡
|恒生銀聯白金卡
|年費
|永久免年費
|永久免年費
|首3年免年費
|首3年免年費
|永久免年費
|簽賬回贈
|基本簽賬：0.4% 指定本地、網購及外幣簽賬：5%回贈
|指定食肆消費： 4X yuu積分 （2%回贈） 指定商戶消費： 3X yuu積分 （1.5%回贈）
|基本簽賬：0.4%回贈 海外簽賬：0.4%回贈
|基本簽賬：0.4%回贈 海外簽賬：0.4%回贈
|基本簽賬：0.4%回贈 海外簽賬：0.4%回贈
|迎新獎賞
|- 高達$700 Cash Dollars；或 - 高達MCL戲票10張
|高達80,000 yuu積分
|高達$700 Cash Dollars
|高達$700 Cash Dollars
|高達$700 Cash Dollars
文章內容原刊於MoneyHero：本周信用卡優惠情報2022：渣打/滙豐/恒生等（5/5更新）
題目由編輯所擬，內容經精選剪裁。