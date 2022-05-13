信用卡優惠合集丨滙豐、恒生、美國運通、CitiBank等信用卡詳情

美國運通信用卡優惠

美國運通信用卡齊集餐飲、旅遊等優惠之餘，另有超過190間豪華酒店可專享簽賬回贈，其中包括希爾頓酒店、香格里拉酒店、半島酒店等等。本地消費方面，美國運通信用卡更有各大餐廳優惠，以及生活消費優惠，包括Sasa、Expedia、Fresh及運動家等等。現時經本網申請美國運通信用卡，另享限時獨家優惠。

美國運通Apple Rewards Store優惠

推廣期內，合資格會員憑合資格卡可透過Shop with Points選擇以積分抵銷部分或全數金額選購最新Apple產品，並專享1.25倍積分兌換率，即每240積分兌換HK$1。詳情

推廣期：即日起至2022年12月31日

指定商戶購物享雙倍積分

推廣期內憑美國運通白金信用卡於指定商戶門市或網上商店購物，可享雙倍積分（等於HK$1簽賬=6美國運通積分，每個曆月最多可享總共30,000額外美國運通積分）。詳情

推廣期：即日起至2022年12月31日

客戶須於2022年5月12日中午12時至5月31日下午6時期間經本網成功申請指定美國運通Explorer™信用卡，於7日內填妥及成功遞交奬賞換領表格，可任揀HK$500 Apple Gift Card/HK$500Foodpanda現金劵/HK$500惠康購物禮劵