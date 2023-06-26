信用卡優惠｜滙豐獎賞錢 可兌換環亞貴賓室體驗

滙豐和環亞機場服務管理集團宣布，攜手推出信用卡旅遊獎勵合作計劃，滙豐信用卡客戶可以透過Reward+應用程式，將「獎賞錢」兌換成「翱翔積分」，在環亞的全球會員計劃Smart Traveller「智旅者」應用程式換取環亞貴賓室、環亞優逸庭貴賓室升級、ALLWAYS機場禁區電動車接載服務以及其他旅遊熱點的機場貴賓室等旅遊接待體驗。 此外，「智旅者」更為滙豐信用卡客戶增設獨家積分兌換平台，客戶可獨家以低至三折優惠兌換旅遊產品及服務。為慶祝是次合作面世，由下月1日起至8月31日，滙豐信用卡客戶更可享限時雙倍兌換率優惠。

信用卡客戶旅遊支出 回復疫情前 自去年年底通關後，旅遊業全面恢復促成了雙方是次合作。今年首季，滙豐信用卡客戶於旅遊的相關支出如航空公司和旅行社，比去年同期分別上升5倍和接近10倍，回復疫情前的水平。 滙豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀表示，自滙豐EveryMile信用卡推出以來，已與16個飛行常客或酒店獎勵計劃連接，今年首季以「獎賞錢」兌換成飛行里數的數量比去年同期上升兩倍。有見及此，集團與環亞合作拓展「獎賞錢」的用處。 環亞集團北亞區區域總經理張慧君表示，現時旅遊業反彈強勁，加上夏季旅遊旺季臨近，正是展開這個合作的絶佳時機，希望這次合作能為所有滙豐信用卡客戶的旅程變得更美好。