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財經
2023-04-24 12:00:00

信用卡盜用投訴首季增1.7倍　金管局擬推綁定電子錢包措施

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信用卡盜用投訴首季增1.7倍，有指金管局擬推綁定電子錢包措施。(資料圖片)

自年初起，信用卡被盜用案件按年急增約1.7倍，本地媒體報道，單單今年首季金管局便接獲229宗相關投訴，有見及此，金管局擬提出8大方面初步建議，包括推出綁定電子錢包措施。

金管局擬提出8大方面初步建議

消息人士表示，金管局提出8大方面初步建議，包括網上交易信用額設限，甚或細分某類交易設限；就銀行對客戶「嚴重疏忽」定義擬統一原則性準則，以及銀行經電訊商向消費者發送作交易驗證之用的短訊一次性密碼（OTP），客戶跟銀行一樣可查閱有關記錄。

而某些交易或棄用手機短訊驗證碼（SMS OTP），需改用流動保安編碼作驗證等；當信用卡綁定電子錢包後，首次交易亦要再進行身份驗證，以增強對持卡人的保障。

報道指，近期金管局透過銀行公會向業界收集對初步建議的意見，而銀公亦特設了專責小組研究相關保障措施。鑑於一切尚在研究階段，故目前未有任何定案。

信用卡盜用投訴首季增1.7倍，有指金管局擬推綁定電子錢包措施。(資料圖片)

不能單靠一次性手機短訊驗證碼

此外，另有報道稱，金管局短期內或頒新指引，要求銀行強化信用卡綁定手機電子錢包的保安措施，即為客戶進行身份驗證時，不能單靠發出一次性手機短訊驗證碼（SMS OTP），需採用其他更嚴謹做法。

據報道指，金管局發言人表示，今年首季的投訴個案較去年同期上升1.66倍，並為去年全年數字約59%。

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