信用卡盜用投訴首季增1.7倍　金管局擬推綁定電子錢包措施

自年初起，信用卡被盜用案件按年急增約1.7倍，本地媒體報道，單單今年首季金管局便接獲229宗相關投訴，有見及此，金管局擬提出8大方面初步建議，包括推出綁定電子錢包措施。

金管局擬提出8大方面初步建議

消息人士表示，金管局提出8大方面初步建議，包括網上交易信用額設限，甚或細分某類交易設限；就銀行對客戶「嚴重疏忽」定義擬統一原則性準則，以及銀行經電訊商向消費者發送作交易驗證之用的短訊一次性密碼（OTP），客戶跟銀行一樣可查閱有關記錄。

而某些交易或棄用手機短訊驗證碼（SMS OTP），需改用流動保安編碼作驗證等；當信用卡綁定電子錢包後，首次交易亦要再進行身份驗證，以增強對持卡人的保障。

報道指，近期金管局透過銀行公會向業界收集對初步建議的意見，而銀公亦特設了專責小組研究相關保障措施。鑑於一切尚在研究階段，故目前未有任何定案。