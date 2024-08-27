信置全年少賺25%維持派息 對港地產前景樂觀

信和置業(083)公布6月底止全年純利44.02億元，按年少24.7%；在撇除投資物業公平值變動的影響後，基礎溢利51.71億元，跌15.1%；收入87.65億元，跌26.2%；每股盈利0.52元；末期息維持43仙，全年維持派58仙。截至6月底止，集團擁有現金455.85億元，多8.6%。
信置今日收報8.33元，跌0.23元或2.7%，以收市價計，股息率近7厘。
ONE CENTRAL PLACE及柏瓏III將應市
去年度集團應佔物業銷售總收入88.93億元，少25.5%。未入帳的合約銷售總額逾99億元，當中約80億元將在今個財政年度入帳。集團將有多個新項目推售，包括位於中環的ONE CENTRAL PLACE及元朗柏瓏III，項目已取得預售樓花同意書。此外，預期新財年將有另外兩個住宅項目獲發預售樓花同意書，分別為油塘通風樓物業發展項目及日出康城第十三期物業發展項目。
淨租金收益少2.5%
租金收入方面，集團去年度租金收益35.5億元，升1.3%。總租金收益增加主要因為商舖營業額租金上升、住宅物業和工業物業的出租率改善及新物業貢獻增加。期內淨租金收益29.1億元，少2.5%。儘管總租金收益上升，但淨租金收益減少，主要是由於港府先前給予的政府收費豁免/寬減終止，以及為維持物業質素而增加的維修及保養費用。
投資物業出租率跌至90.8%
去年度投資物業組合整體出租率為90.8%，少0.4個百分點。在投資物業組合中，住宅物業錄得增幅，出租率上升4.8個百分點，至86.8%，其次是工業物業出租率升2.3個百分點，90%，寫字樓物業和商舖物業的出租率則分別為86.5%及93.5%，分別減百0.1個百分點及1.5個百分點。
去年度酒店經營收入為15.27億元，多11%；經營溢利4.87億元，多近8%。
截至6月底止，集團在內地、香港、新加坡及悉尼擁有土地儲備應佔樓面面積約1,950萬方呎，各類型物業比例均衡：商業佔47.5%、住宅佔28.3%、工業佔10.2%、停車場佔8%及酒店佔6%。以土地狀況劃分，發展中物業為510萬方呎、投資物業和酒店為1,320萬方呎，及已完成銷售物業為120萬方呎。
黃志祥：下半年保持警惕和應對能力
信和置業主席黃志祥表示，踏入下半年集團將在不斷變化的宏觀經濟環境中保持警惕和應對能力。穩健基礎、追求卓越、堅持誠信和可持續發展、提高生產力和效率至關重要，加上持續審慎的財務管理，有助應對挑戰和把握機遇。另外，集團預期人才湧入、租金回報率上升以及今年稍後有機會減息，有望支持住宅物業需求並增強買家信心，為香港地產市場帶來樂觀前景。