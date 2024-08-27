信置全年少賺25%維持派息 對港地產前景樂觀

去年度集團應佔物業銷售總收入88.93億元，少25.5%。未入帳的合約銷售總額逾99億元，當中約80億元將在今個財政年度入帳。集團將有多個新項目推售，包括位於中環的ONE CENTRAL PLACE及元朗柏瓏III，項目已取得預售樓花同意書。此外，預期新財年將有另外兩個住宅項目獲發預售樓花同意書，分別為油塘通風樓物業發展項目及日出康城第十三期物業發展項目。

信和置業(083)公布6月底止全年純利44.02億元，按年少24.7%；在撇除投資物業公平值變動的影響後，基礎溢利51.71億元，跌15.1%；收入87.65億元，跌26.2%；每股盈利0.52元；末期息維持43仙，全年維持派58仙。截至6月底止，集團擁有現金455.85億元，多8.6%。

淨租金收益少 2.5%

租金收入方面，集團去年度租金收益35.5億元，升1.3%。總租金收益增加主要因為商舖營業額租金上升、住宅物業和工業物業的出租率改善及新物業貢獻增加。期內淨租金收益29.1億元，少2.5%。儘管總租金收益上升，但淨租金收益減少，主要是由於港府先前給予的政府收費豁免/寬減終止，以及為維持物業質素而增加的維修及保養費用。

投資物業出租率跌至 90.8%

去年度投資物業組合整體出租率為90.8%，少0.4個百分點。在投資物業組合中，住宅物業錄得增幅，出租率上升4.8個百分點，至86.8%，其次是工業物業出租率升2.3個百分點，90%，寫字樓物業和商舖物業的出租率則分別為86.5%及93.5%，分別減百0.1個百分點及1.5個百分點。