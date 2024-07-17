信貸報告如何取得？「信資通」使用教學/免費查閱/領取方法一覽

不少香港人也會聽過「信貸報告」、「TU」等字眼，其實信貸報告用途廣泛，亦影響日常生活多方面。不過，未必每位市民都清楚其功能，而隨著香港引入「信資通」（多家個人信貸資料服務機構，MCRA），香港的信貸資料服務市場也迎來新改革及服務，信貸報告查閱方式等有改變。以下《am730》將為讀者整合使用「信資通」、「信資通App」教學、免費查閱及領取報告方法等懶人包。

信貸報告是甚麼？

日常經常聽到的信貸報告，指的是向財務／金融機構所提供的消費者信貸記錄報告。信貸資料服務機構會向過往及現時曾向該消費者提供信貸的信貸提供者收集相關個人信貸資料，然後提供予潛在的新信貸提供者，以助其評估該消費者的信貸質素。

「信資通App」/「信資通」是甚麼？由誰負責？

「信資通」是由多家個人信貸資料服務機構的模式，即當消費者提出按揭、貸款或其他信貸產品或服務（如信用卡）的申請時，信貸提供者會向個人信貸資料服務機構，索取關於該消費者的信貸報告，以助其評估該消費者的信貸質素。由過往只有環聯提供信貸資料，但自「信資通App」開通後，個人信貸資料服務機構已增至3家。

而「信資通」（「信資通App」）由行業公會（香港銀行公會、香港有限制牌照銀行及接受存款公司公會及香港持牌放債人公會）擁有，並得到香港金融管理局的支持。