信貸報告如何取得？「信資通」使用教學/免費查閱/領取方法一覽

不少香港人也會聽過「信貸報告」、「TU」等字眼，其實信貸報告用途廣泛，亦影響日常生活多方面。不過，未必每位市民都清楚其功能，而隨著香港引入「信資通」（多家個人信貸資料服務機構，MCRA），香港的信貸資料服務市場也迎來新改革及服務，信貸報告查閱方式等有改變。以下《am730》將為讀者整合使用「信資通」、「信資通App」教學、免費查閱及領取報告方法等懶人包。
信貸報告是甚麼？
日常經常聽到的信貸報告，指的是向財務／金融機構所提供的消費者信貸記錄報告。信貸資料服務機構會向過往及現時曾向該消費者提供信貸的信貸提供者收集相關個人信貸資料，然後提供予潛在的新信貸提供者，以助其評估該消費者的信貸質素。
「信資通App」/「信資通」是甚麼？由誰負責？
「信資通」是由多家個人信貸資料服務機構的模式，即當消費者提出按揭、貸款或其他信貸產品或服務（如信用卡）的申請時，信貸提供者會向個人信貸資料服務機構，索取關於該消費者的信貸報告，以助其評估該消費者的信貸質素。由過往只有環聯提供信貸資料，但自「信資通App」開通後，個人信貸資料服務機構已增至3家。
而「信資通」（「信資通App」）由行業公會（香港銀行公會、香港有限制牌照銀行及接受存款公司公會及香港持牌放債人公會）擁有，並得到香港金融管理局的支持。
有哪間機構提供信貸報告？
目前有3間機構提供信貸報告，包括平安金融壹賬通征信服務（香港）有限公司、諾華誠信有限公司，以及在港營運歷史最悠久的環聯提供。
如何索取自己的信貸報告？
據「信資通」指，消費者可以在首12個月的任何日子內免費索取信貸報告。
一般申請流程：
- 選擇個人信貸資料服務機構
- 選擇網上或親身索取
- 提交申請表格
- 確認身份
- 領取信貸報告
至於消費者索取報告前，可先向個人信貸資料服務機構查詢詳情，包括申請手續、索取報告方法及每日申請限額等資訊。
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使用「信資通」的主要好處
「信資通」可以方面不同持分者，以下為主要的好處。
「信資通」｜消費者
- 加強對個人信貸資料的保障
- 加強對信貸資料服務機構查閱和使用資料的規管
- 更多個人信貸資料服務提供者可選擇
- 可每12個月向每家獲選信貸資料服務機構免費索取一份信貸報告
「信資通」｜信貸提供者
- 更有效治理信貸資料服務機構
- 更多信貸資料服務機構可選擇
- 加強對消費者信貸資料的保障
「信資通」｜銀行業
- 個人信貸資料的主數據庫連備份
- 加強對個別信貸資料服務機構服務中斷的韌性