信貸評級丨環聯推出個人信貸監察服務計劃 改善評級 借貸更靚rate

信貸評分是個人「信用人格」的參考指標，代表消費者在獲取新信貸時的可信度。透過定期監察信貸評分，消費者可以作出更明智的財務決策及採取積極行動改善其信用人格，從而有助達成置業、創業、求職等各種人生目標。

一項環聯研究顯示，在持續監察信貸報告至少12個月的消費者當中，34%有改善其信貸評分。相比之下，沒有監察信貸報告習慣的消費者當中，僅15%有改善其信貸評分。良好的信貸評分不但有助消費者獲得所需要的信貸產品，更有機會能取得較低的貸款息率。以屬超優級別(AA)評分的消費者為例，申請個人貸款時平均可獲低至4.8厘實際年利率，而屬次優風險級別(DD、EE或FF)評分的消費者，平均所獲的實際年利率則達10.7厘至19厘，利息成本大增。

環聯宣布推出全新信貸監察服務計劃，備有6個月及12個月計劃組合，內容包括信貸報告(消費者過往信貸紀錄及信貸評分)、信貸評分計算機(協助消費者模擬不同財政決定對信貸評分的潛在影響)、債務及財務狀況分析(每月入息及支付債務百分比總覽)與信貸提示(提防身份被盜用的提示服務)。

大家可按需要選擇合適的信貸監察服務計劃，服務價格如下：

6 個月信貸監察服務計劃： 688港元 ，平均每月 115港元( 原價每月 280港元)

12 個月信貸監察服務計劃： 888港元 ，平均每月 74港元( 原價每月 280港元)

以上計劃於環聯香港信貸報告手機應用程式獨家推出，用戶可於App Store或Google Play下載應用程式。