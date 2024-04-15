信資通據報4.26出台　料兩間新供應商將打「價格戰」搶客

本港個人信貸資料服務機構過往只有「環聯」，但未來個人徵信服務將引入競爭之路。有本地傳媒報道，由行業公會、3間個人信貸資料服務機構、金融機構及新系統的「幕後推手」金融管理局，均同意暫定於本月26日推出「信資通」（多間個人信貸資料服務機構）。報道指，料兩間新供應商將打「價格戰」搶客。

《信報》報道，兩間新供應商為壹賬通徵信及諾華誠信，在信貸報告及服務定價上，會採取「環聯價打折」搶客，與環聯作競爭。不過報道指，環聯在香港經營個人信貸資料庫已逾40年，有悠久經驗及穩定性，估計在引入競爭初期仍穩佔優勢。

報道引述消息指，本港個人徵信機構由1間變3間，市場關注服務收費定價，有指各服務供應商對金融機構及個人客戶提取信貸報告，均會按使用量分層收費，提供競爭性價格。以壹賬通徵信為例，金融機構提取每份報告收費約10元（每月查閱量3萬宗或以上）至40多元；個人索取報告平均每份收150元，相較目前環聯現時收費280元平一半。

據報有大行仍在內部審核條款

報道指，包括發鈔行等個別大銀行已簽訂兩間服務供應商，其中的中銀香港及渣打銀行，均與環聯及壹賬通徵信簽訂服務使用協議；東亞銀行傾向以諾華誠信及環聯為供應商；龍頭行滙豐銀行，據聞仍就條款進行內部審核。