信銀國際：恒指今年上望二萬三 料儲局減息3至4次

中信銀行(國際)今日發布今年第一季度經濟及投資展望，指出環球市場今年將聚焦特朗普政策對宏觀經濟及投資市場帶來的影響。該行個人及商務銀行業務投資主管張浩恩表示，市場仍觀望救市措施下內地數據能否出現起色，以及特朗普上任美國總統後的對華政策，預計今年恒指可上望23,000點，較去年10月的24,000點預測，稍為下調。

債市面對一定波動性

張恩浩又指，環球股市於2025年仍將面對各種風險，但不乏利好因素，包括個別市場的盈利表現，以及利率已從高位下降。然而，市場預期特朗普政策有機會刺激通脹，導致債息抽高，債市面對一定波動性。因此，債市組合宜分散至不同種類的固定收益以控制利率風險。整體而言，有效的風險管理將有助投資者於波動市況下捕捉潛在回報。