信銀國際：提防特朗普上場推高通脹 宜分散布局

中信銀行(國際)發表2024第三季經濟及投資展望，對於特朗普成11月美國總統大選的熱門並引發的「特朗普交易」，當中包括炒作減息步代加快。該行個人商務銀行業務投資主管張浩恩提醒，倘特朗普上場或會有「派糖」及減稅措施，加上貿易保護主義，有機會將通脹重新推高。他認為，美國下半年會減息，但步代仍成疑，目前仍言之尚早，加上歐洲亦同步減息，目前未擬把美匯看得太淡。

留意亞洲半導體企業

對於「特朗普交易」的受惠資產，張浩恩指市場目前除炒作比特幣外，傳媒、工業及金融股亦有反應，並相信下半年相關炒作有機會擴至不同板塊，如健康護理有機會追落後，另外部分金融及工業股仍有機會，認為下半年要分散投資。至於亞洲亞洲投資機會，他認為下半年要留意半導體相關企業，認為若AI持續為未來主題，要可留意亞洲半導體企業；另外港股通持續流入或續利高息股。