信銀國際：美減息周期至2026年 港樓築底明年反彈

中信銀行(國際)發布今年第四季經濟及投資展望，該行首席經濟師卓亮表示，美國經濟增長動力放緩趨勢未變，減息仍有逼切性，惟預料減息步伐相對加息周期慢，或至2026年。他指，美國聯儲局9月減息50點子的行動「大膽」，相信未來減息幅度趨向傳統化，惟累計減息幅度可觀，料聯邦基金利率明年有機會再減2厘，跌至2.5厘，不排除2026更有機會減至實際負利率水平，減至1至2厘之間。

港 P 今年有機再減 0.25 厘

他又指，假設美國聯儲局未來兩次議息均減息0.25厘，本港最優惠利率(P)仍有下調空間，料今年再減0.25厘，惟最終幅度還看拆息走勢。卓亮認為，本港私人住宅樓價有望築底回升，過往租金與樓價走勢背馳，反映住屋需求未有明顯減弱，加上利率環境配合下需求有望改善，雖然今年全年樓價或仍有低單位數跌幅，但明年料有5%反彈。