信銀國際：美減息周期至2026年 港樓築底明年反彈

中信銀行(國際)發布今年第四季經濟及投資展望，該行首席經濟師卓亮表示，美國經濟增長動力放緩趨勢未變，減息仍有逼切性，惟預料減息步伐相對加息周期慢，或至2026年。他指，美國聯儲局9月減息50點子的行動「大膽」，相信未來減息幅度趨向傳統化，惟累計減息幅度可觀，料聯邦基金利率明年有機會再減2厘，跌至2.5厘，不排除2026更有機會減至實際負利率水平，減至1至2厘之間。
港P今年有機再減0.25厘
他又指，假設美國聯儲局未來兩次議息均減息0.25厘，本港最優惠利率(P)仍有下調空間，料今年再減0.25厘，惟最終幅度還看拆息走勢。卓亮認為，本港私人住宅樓價有望築底回升，過往租金與樓價走勢背馳，反映住屋需求未有明顯減弱，加上利率環境配合下需求有望改善，雖然今年全年樓價或仍有低單位數跌幅，但明年料有5%反彈。
中國全年保5%機會微
對於近日內地的救市政策，卓亮表示，市場仍等待具體政策的出台，惟由於內地首3季增長4.8%，加上去年第四季的高基數，第四季要明顯反彈保全年5%有難度。他認為，目前政策成效仍需耐心等待，當中內房去庫存成果是重中之重，未來料成市場關注焦點。該行維持全年內地增長4.8%預測。
港股仍有向上修復空間
股市方面，信銀國際個人及商務銀行業務主管張浩恩表示，雖然中港股升勢過急，要慎防短期回吐，惟港股仍有向上修復空間，即使重返歷史平均估值，亦可升抵24,000點，並相信18,500點至19,000點有支持。他看好盈利增長空間大板塊，如必需消費股、健康護理除醫藥股、資訊科技股及通訊業務板塊。