倉促成事｜擬棄股東投票趕過關 瑞銀傳78億賤價購瑞信

全球緊急挽救瑞信！銀行存款持續大幅外流而陷困局的瑞士第二大銀行瑞信，進一步加深環球銀行體系的信心危機。昨有報道指，瑞士及全球當局正試圖在今日亞洲開市前促成瑞士最大銀行瑞銀收購瑞信的初步方案，並傳出瑞銀已提出10億美元(約78億港元)賤價收購，相當於瑞信每股0.25瑞士法郎，較上周五收市報1.86瑞士法郎，大幅折讓86.6%，惟作價並未反映瑞銀為確保交易完成而須額外履行的條款。
瑞信CDS倘急升 或取消交易
外媒報道指，如果瑞信的信用違約掉期(CDS)再漲100點子，則瑞銀會以重大不利事件為由取消交易；同時，傳瑞士政府有意修例以繞過瑞銀的6周諮詢期及股東投票，以便趕及即日完成交易。據指美國聯儲局已同意交易，但市場卻批評對瑞信股東不公，亦批評當局為阻止瑞銀股東投票而摒棄公司管治規例的做法。瑞信上周向瑞士央行借貸500億瑞士法郎(約4,236億港元)救急後，仍未能挽回市場信心，上周五股價續瀉8%，全周累挫25%。有消息指，瑞信上季已累計提走1,110億瑞士法郎，上周再每日面臨高達100億瑞士法郎資金流出，倘情況持續，將在下周出現資不抵債情況，並波及其他銀行。
瑞士政府或擔保60億美元
另外，據指瑞銀已要求瑞士政府支付約60億美元(約468億港元)的政府擔保，以抵銷收購時部分業務的清盤開支；而瑞銀亦可能會縮減瑞信本來有意剝離的投資銀行部門，令其業務佔比在合併後不足三分一。有分析指，瑞信的本地銀行業務為收購談判的核心，價值或達百億美元，倘兩行合併，將合共擁有瑞士30%的貸款及存款，成為國內最大巨頭。
併購成事後 恐須裁減1萬人
同時有估計指，倘併購成事，兩公司或須裁員1萬人。瑞信去年底止全球員工逾5萬人，其中1.67萬人在瑞士。集團去年虧損約79億美元，並在早前已承諾裁減9千多個職位，作為重組轉型的一部分。瑞銀則在全球擁有約7.4萬名員工，去年盈利76億美元。