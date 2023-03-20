倉促成事｜擬棄股東投票趕過關 瑞銀傳78億賤價購瑞信

全球緊急挽救瑞信！銀行存款持續大幅外流而陷困局的瑞士第二大銀行瑞信，進一步加深環球銀行體系的信心危機。昨有報道指，瑞士及全球當局正試圖在今日亞洲開市前促成瑞士最大銀行瑞銀收購瑞信的初步方案，並傳出瑞銀已提出10億美元(約78億港元)賤價收購，相當於瑞信每股0.25瑞士法郎，較上周五收市報1.86瑞士法郎，大幅折讓86.6%，惟作價並未反映瑞銀為確保交易完成而須額外履行的條款。

瑞信CDS倘急升 或取消交易

外媒報道指，如果瑞信的信用違約掉期(CDS)再漲100點子，則瑞銀會以重大不利事件為由取消交易；同時，傳瑞士政府有意修例以繞過瑞銀的6周諮詢期及股東投票，以便趕及即日完成交易。據指美國聯儲局已同意交易，但市場卻批評對瑞信股東不公，亦批評當局為阻止瑞銀股東投票而摒棄公司管治規例的做法。瑞信上周向瑞士央行借貸500億瑞士法郎(約4,236億港元)救急後，仍未能挽回市場信心，上周五股價續瀉8%，全周累挫25%。有消息指，瑞信上季已累計提走1,110億瑞士法郎，上周再每日面臨高達100億瑞士法郎資金流出，倘情況持續，將在下周出現資不抵債情況，並波及其他銀行。

