倡農民入城買樓開車去種田 學者微博被禁言

中國樓市低迷，各方獻計救市，北京師範大學房地產研究中心主任董藩上周五接受傳媒訪問時，公開建議農民進縣城買樓，享受城市的公共服務、增廣見聞，需要時開車返村耕田。他又建議還貸時間延長至40年，退休後可繼續還，以解決年輕人買房難的情況。
該番言論隨即衝上微博熱搜並遭嘲諷。最終他擁有200萬「粉絲」的微博帳號，被指「違反法律法規」，目前處於禁言狀態。
董藩接受鳳凰網財經節目訪問時表示，如果農村的生產經營不受影響，還是主張農民到縣城裏去住的。農民住在縣城後仍然需要在農村種地，他可以在需要時開車過去種地，但長期住在縣城。而且農民在縣城裏面的話，醫療、教育、生活環境等都會有很大的改善，也享受到城市文明和現代文明。
意見惹來內地網絡批評及嘲笑，有網民認為董藩「對農村一無所知」、「何不食肉糜」、「農民能買得起縣城的房子還用去種地？」
網民：何不食肉糜
他在訪問中亦建議，在經濟不景、收入不高的情況下，年輕人買房負擔沉重。對此，董藩認為可通過降低首付的比例、前5年還息不還款、延長還貸時間等措施來實現，甚至提出「能不能考慮延長到40年？這樣的話年輕人的壓力會大大減輕。」他認為，退休後還款也無所謂，因為退休後還有退休金。
其後內地極目新聞引述董藩回應稱，部分內容被剪輯致意思不全。他強調自己的意思是「在不影響生產經營前提下」，以及是居住在近農村的縣城。