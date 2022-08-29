倡農民入城買樓開車去種田 學者微博被禁言

中國樓市低迷，各方獻計救市，北京師範大學房地產研究中心主任董藩上周五接受傳媒訪問時，公開建議農民進縣城買樓，享受城市的公共服務、增廣見聞，需要時開車返村耕田。他又建議還貸時間延長至40年，退休後可繼續還，以解決年輕人買房難的情況。

該番言論隨即衝上微博熱搜並遭嘲諷。最終他擁有200萬「粉絲」的微博帳號，被指「違反法律法規」，目前處於禁言狀態。

董藩接受鳳凰網財經節目訪問時表示，如果農村的生產經營不受影響，還是主張農民到縣城裏去住的。農民住在縣城後仍然需要在農村種地，他可以在需要時開車過去種地，但長期住在縣城。而且農民在縣城裏面的話，醫療、教育、生活環境等都會有很大的改善，也享受到城市文明和現代文明。