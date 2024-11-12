偉易達半年少賺7% 維持派息 料全年收入保增長

偉易達(303)公布9月底止半年純利8,740萬美元，按年少6.6%；收入10.9億美元，少4.4%；毛利3.435億美元，增5.5%；毛利率31.5%，多3個百分點；每股盈利34.6美仙；中期股息17美仙，維持不變。

北美洲及亞太區收入減7.4%

分區表現方面，北美洲的收入減少7.4%，至4.53億美元，為第二大市場，佔集團收入41.6%；歐洲收入減少1.4%，至4.621億美元，原因是電訊產品的銷售額升幅被電子學習產品和承包生產服務的銷售額跌幅所抵銷，為最大市場，佔集團收入42.4%。亞太區收入減少7.1%，至1.594億美元，電子學習產品的增長不足以抵銷電訊產品和承包生產服務的跌幅，亞太區佔集團收入14.6%。其他地區包括拉丁美洲、中東和非洲，收入增加33.6%，至1,510萬美元，佔集團收入1.4%。