偉易達半年少賺7% 維持派息 料全年收入保增長

偉易達(303)公布9月底止半年純利8,740萬美元，按年少6.6%；收入10.9億美元，少4.4%；毛利3.435億美元，增5.5%；毛利率31.5%，多3個百分點；每股盈利34.6美仙；中期股息17美仙，維持不變。
北美洲及亞太區收入減7.4%
分區表現方面，北美洲的收入減少7.4%，至4.53億美元，為第二大市場，佔集團收入41.6%；歐洲收入減少1.4%，至4.621億美元，原因是電訊產品的銷售額升幅被電子學習產品和承包生產服務的銷售額跌幅所抵銷，為最大市場，佔集團收入42.4%。亞太區收入減少7.1%，至1.594億美元，電子學習產品的增長不足以抵銷電訊產品和承包生產服務的跌幅，亞太區佔集團收入14.6%。其他地區包括拉丁美洲、中東和非洲，收入增加33.6%，至1,510萬美元，佔集團收入1.4%。
電子學習產品成美國銷售動力
偉易達指，儘管經濟環境充滿挑戰，集團於2025財政年度的收入預計將會上升，增長動力來自電子學習產品在美國的銷售額上升，以及整合Gigaset的資產後電訊產品的收入增加。同時，材料成本持續下跌，加上受惠產品組合改變，品牌業務的銷售額增長，令整個財政年度的盈利能力將按預期有所改善。
偉易達今日收報55.4元，跌0.8元或1.4%，市值140.2億元。