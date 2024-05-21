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財經
2024-05-21 17:26:10

偉易達去年多賺12% 收入減4%毛利率上升

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偉易達去年多賺11% 收入減4%毛利率上升

偉易達去年毛利率29.6%，多1.3個百分點。(資料圖片)

偉易達(303)公布3月底止全年純利1.666億美元(13億港元)，按年多11.7%；收入21.457億美元，少4.3%；毛利6.349億美元，增0.2%，毛利率29.6%，多1.3個百分點；每股盈利66美仙；每股末期息48美仙，多14.3%，全年派65美仙，增一成。

分部收入方面，偉易達去年度電子學習產品收入8.106億美元，少9.1%；電訊產品收入3.079億美元，少18.6%；承包生產服務收入10.272億美元，多5.7%。按區域分部計，北美洲收入少6.3%，至9.226億美元；歐洲收入少3.1%，至8.883億美元；亞太區收入3.177億美元，多0.6%

通脹高息壓抑消費 料今年收入上升

集團表示，北美洲和歐洲的通脹和利率高企繼續遏抑消費者需求和商業投資，令2024財政年度的市況仍然充滿挑戰。消費者在購買非必需品時對價格更為敏感和更趨謹慎，零售商以密切管理存貨作為應對，導致集團的訂單減少。同時，美元走強繼續為美國以外的零售商帶來壓力。比較樂觀的是，材料供應已大幅改善，令承包生產服務更有效率地清理積壓訂單和履行新訂單。

不過集團預期，集團預計2025財政年度的收入將會上升，電子學習產品因新產品上市將迎來增長，而電訊產品將受惠於Gigaset帶來的即時貢獻，承包生產服務的收入預計將會持平。由於集團收入增加、成本穩定和產品組合更為有利，預計盈利能力將有所改善。

偉以達放榜前股價收報50.55元，跌0.45元或0.9%

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