偉易達純利跌近6% 末期息派44美仙

偉易達(0303)公布，截至今年3月底止首季，公司股東應佔溢利下跌5.9%至1億5,680萬美元，末期股息每股普通股44美仙，全年股息總額為每股普通股61美仙，較上一財政年度減少6.2%。

期內，集團收入從上一財政年度的21億4,570萬美元上升1.5%至21億7,720萬美元。毛利率升1.9個百分點至31.5%。集團表示，歐洲和其他地區的銷售額上升，抵銷了北美洲和亞太區的銷售額跌幅，而歐洲收入上升主要由於集團收購GST Communications GmbH的資產後，併入Gigaset的銷售額而增加。

業績報告中亦特別提到美國關稅的影響，為了減輕關稅的影響，偉易達表示正加快將輸往美國的產品之生產轉移到馬來西亞、墨西哥和德國。集團於2018年起由承包生產服務開始遷移生產，電訊產品隨後在2020年遷移，目前正將電子學習產品的生產遷移。集團的目標是在2026年內完成將輸往美國的產品之生產遷離中國。而在美國，集團正與零售商協商制定度身訂造的價格策略，將透過提高價格轉嫁部份關稅成本。集團亦正專注在新興市場擴大銷售額。