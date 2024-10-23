停牌1年半死線已過！「龍床盤」發展商佳源 下周二除牌

清盤中的內房股佳源國際(2768)自去年4月3日起停牌，按上市規則，聯交所可將任何已連續暫停買賣18個月的證券除牌，即「死線」在本月2日。佳源公布，於上周一清盤人收到聯交所通知，已決定取消公司上市地位，股份的上市地位將於本月29日、下周二上午起取消。佳源已決定，不申請覆核除牌決定。
未達成任何復牌指引
上市委員會指，佳源截至復牌期限仍未達成任何復牌指引，包括未能公布2022年全年及隨後的業績；另外針對公司的清盤令尚未撤回或解除，以及清盤人尚未解除；公司資不抵債；未能證明集團管理層的誠信、能力及/或品格不存在合理的監管擔憂。
為避免疑義，股份在聯交所取消上市地位後，目前在聯交所上市的債券(代號：40779)上市地位，將在10月29日佳源取消上市地位後，會維持不變。
2016年上市 去年高院發清盤令
佳源於2016年3月在港上市，集團曾於2018年5月以約26.2億元向舖王鄧成波家族購入3個香港項目70.1%權益，包括屯門「龍床盤」菁雋、同區新合里1及3號活化項目滙賢一號及葵涌成功中心，因而進軍香港。2019年佳源股價突遭洗倉，一度單日大瀉80%。2023年高等法院向佳源發出清盤令，集團一直推動境外債權重組，但均失敗收場。