停牌1年半死線已過！「龍床盤」發展商佳源 下周二除牌

清盤中的內房股佳源國際(2768)自去年4月3日起停牌，按上市規則，聯交所可將任何已連續暫停買賣18個月的證券除牌，即「死線」在本月2日。佳源公布，於上周一清盤人收到聯交所通知，已決定取消公司上市地位，股份的上市地位將於本月29日、下周二上午起取消。佳源已決定，不申請覆核除牌決定。

未達成任何復牌指引

上市委員會指，佳源截至復牌期限仍未達成任何復牌指引，包括未能公布2022年全年及隨後的業績；另外針對公司的清盤令尚未撤回或解除，以及清盤人尚未解除；公司資不抵債；未能證明集團管理層的誠信、能力及/或品格不存在合理的監管擔憂。