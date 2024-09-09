停牌17個月！華興資本復牌瀉66% 4執董承諾不沽貨

包凡去年2月傳失聯，並有指因涉貪遭內地官方帶走調查。(網上圖片)

不過，各執行董事可提前5個日曆日向公司發出書面通知，以終止其股份鎖定期承諾。目前華興資本執行董事包括主席兼執行董事謝屹璟；另外有林家昌、杜永波及王力行。

半年蝕 8600 萬人幣 現金逾 12 億

集團上周五指，已公布上市規則要求的所有尚未公布的財務業績，並處理全部審計修改意見；同時已向市場通報公司股東和其他投資者的所有重要資訊。截至今年6月底，集團未經審計的總資產和淨資產分別約為93.569億元人民幣和71.331億元人民幣，集團擁有12.452億元人民幣的現金及現金等價物；6月底止半年未經審計的總收入3.289億元人民幣，按年少38.7%，虧損8,596.7萬元人民幣，去年同期蝕1.63億元人民幣。

包凡今年 2 月辭任 妻子任非執董

華興資本創辦人及控股股東包凡，去年2月傳失聯，並有指因涉貪遭內地官方帶走調查，及至今年2月包凡以健康理由辭任華興資本主席等職務。集團上周五宣布，包凡妻子許彥清出任華興資本非執行董事，孫千紅則辭任相關職務。