主板—中信資源控股有限公司（01205） 克服外部環境挑戰 持續改善盈利能力

中信資源定位為一家多元化天然資源及大宗商品的綜合供應企業，主要業務包括石油及煤的開採、發展及生產、進出口大眾商品，以及鋁的投資。集團將深化科技創造，提升生產效率和經濟效益，為股東帶來更好的回報。

目前全球局勢仍不明朗，俄烏衝突所帶來的深遠影響仍將持續，匯率利率風險和大宗商品價格風險仍突顯。為應對外部環境的複雜性，中信資源堅持穩中求進、穩中求變，通過不斷提升資產價值，精細化管理降本增效，提高管理水準，實現了經營業務的高質量發展。

穩中求進提前部署 業績穩中向好

油氣上游開發業務一直是中信資源的重點主營業務之一。業務分佈於哈薩克斯坦Karazhanbas油田、中國遼寧省海南月東區塊和印尼Seram Non-Bula區塊。公司的非油業務包括電解鋁、煤炭、進出口貿易以及在Alumina Limited的部分權益。於2022年，新冠病毒疫情繼續肆虐、全球經濟表現下行、美元加息、OPEC與主要產油國限產措施結束、俄烏衝突等地緣政治事件頻發等因素，都對公司業務造成重大影響。

中信資源成功克服這些外部環境對業務造成的挑戰，通過提前部署，落實降本增效、提升資產價值、優化資產結構、推進精細化管理等核心任務，各項業務均穩步推進，全力以赴抓住油價及大宗商品上行契機，實現總體業績表現穩中向好。