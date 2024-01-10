主板——信義能源控股有限公司（03868）新世代太陽能電站營運商 引領光伏富農新業態 智能運維助力碳中和

作為內地領先的民營太陽能電站營運商，信義能源為太陽能電站純營運商，主要透過所持有的電站向國有電網企業售電，以及透過提供太陽能電站的運維及管理服務產生收入，不涉及太陽能電站項目的開發及建設。自成立以來，信義能源持有及收購的電站項目全部為太陽能光伏電站，因此經營期間所產生的經濟價值100%來自可再生能源，為百分百綠色收入企業。 過去一年，環球經濟及政治存在各種不明朗因素，但作為公用事業企業，信義能源的業務具有高穩定性及低風險性。

可再生能源迎巨大機遇 信義能源所持有的電站均為太陽能光伏電站，較傳統發電企業更穩健︰首先，光伏電站無需燃料發電，不受國際燃油價格影響，成本波動較低；其次，光伏發電獲政策保障，享有優先發電及消納保障；再者，光伏發電年日照小時數較穩定，基本不受宏觀環境影響，包括重大突發公共衞生事件、經濟波動、地緣政治緊張局勢等；最後，在全球氣候行動促進能源轉型的背景下，光伏電站資產更獲資本青睞，且不會面臨如傳統化石燃料的發電項目，因電力需求向轉向綠電，而被提前淘汰造成的資產減值及其他財務風險。

作為可再生能源電站營運商，全球能源轉型趨勢和中國「3060」雙碳目標的訂立亦為信義能源的核心業務長遠發展帶來巨大機遇。地緣政治緊張局勢導致傳統能源價格飆升，更提升各國對自身能源安全風險的關注，也堅定全球能源邁向淨零排放的決心，為可再生能源創造更廣闊的發展空間。



海南農光互補電站

堅持高質量發展 善用智能運維 實現規模效益雙增長 信義能源長期關注行業創新，將光伏發電技術與物聯網、大數據、雲計算等技術相結合，成功開發信義能源集中運維平台，日常主要通過無人機系統、智管系統及大數據系統實現集中式、智能化運維管理。智能化運維工作既能保障運維人員安全又顯著降低運維人力成本，同時結合無人機、熱成像技術及圖像智能檢測算法有效降低常見故障對發電量的影響，實現降本增效。

身體力行實踐低碳富農新模式 支持鄉村經濟綠色發展

信義能源積極探索光伏發電與其他產業的結合，例如收購以「生態共存」模式開發建設的太陽能電站項目解鎖更多的光伏發電應用場景。農光互補及漁光互補項目是光伏發電與農業種植及水產養殖的高效結合，通過合理設計光伏支架高度及寬度，加強光伏發電項目垂直空間的運用，利用光伏板遮陰的特性，精心挑選喜陰農作物或動物，實現「板上發電，板下農業種植養殖」一地兩用，極大提高了單位面積土地的經濟價值。