主板—嘉泓物流國際控股有限公司（02130） 熱誠積極 致力提供100分服務

嘉泓物流立足香港超過30年，憑藉「熱誠服務，成績出色」的精神，為國際奢侈品牌客戶提供優質、可靠、全面的物流解決方案，透過優質服務及量身定制的增值服務，成為客戶關鍵及可信的合作夥伴。嘉宏集團董事長、嘉泓物流主席劉石佑的經營及管理哲學提到「99分也不算合格，只有100分才是及格。」嘉泓團隊力求完美，提供創新、全面及個人化物流服務，冀望在供應鏈過程中所有服務細節都要照顧到，成為各品牌首選的全球綜合物流解決方案供應商。

嘉泓客戶為合作夥伴，希望能夠並肩成長；致力提供最優質的供應鏈管理，包括空運、海運及倉儲配送等服務。集團擅長與國內外的企業連結，也會和其他物流公司緊密合作，借此增加物流網路的服務路徑，並積極投入資源提升後台系統數據收集及分析能力，運用精準系統提升服務水平。嘉泓尊重不同地區的文化，在全球數十家分公司都聘用當地人擔任總經理。善用當地同事的人脈及行業網絡，更熟悉當地市場和客戶需求，相信多元化管理團隊可帶來更長遠和可持續的發展。

靈活調動完成訂單 滿足客戶需要

早前國內因反覆疫情，實施嚴密的封控措施。全賴同事的努力，加上在內地的完善物流網絡和倉儲配套，將訂單靈活調動，令訂單仍能夠如時交付。為探索業務上的突破，於今年初嘉泓收購Allport Cruise打入郵輪物流市場，與現有海運、空運和倉儲方面的能力形成協同效應。看準全球電商市場冒起和內地中產階級人數在不斷增長的趨勢，集團在去年開設跨境美酒電商平台「品酒坊」及今年中推出專營小眾品牌的國際集運平台「嘉泓．環球自購」，增加終端市場滲透力，兩個電商平台結合了集團多年的專業物流經驗、全球網絡優勢以及先進電子管理系統，能為消費者提供優質購物和物流方案。

雖然疫情持續，環球政治存在不明朗因素，但嘉泓通過靈活變通，快速改善航運路線、遠離衝突地點，已習慣在具挑戰的環境下處理日常訂單。此外，集團業務對象以奢侈及高端品牌為主，物流需求較其他商品種類穩定，故對來年的情況感到樂觀。未來嘉泓會繼續抱持審慎而樂觀的態度，在穩固實業的同時，積極在業務開發及板圖擴展上尋求突破，並進一步強化歐亞兩地的網絡，亦會積極探索在北美市場發展的機遇，繼續深耕高價值、高端的垂直業務，包括收藏品物流服務、冷鏈物流等，以及積極為B2C新業務注入更多發展動力，包括運用高端科技提升用戶體驗、尋求對外合作進一步擴大業務規模等。