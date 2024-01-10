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傑出上市公司大獎
2024-01-10 04:30:48
日報

主板——四洲集團有限公司（00374）多元品牌業務 開拓中港日三地市場

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四洲集團

四洲集團的產品種類多元化，全方位迎合市場需求。

四洲集團由戴德豐博士於1971年創立，為香港最大的食品企業之一。近年，集團積極以香港、粵港澳大灣區及日本三地市場為重心，持續發展多元業務，引領消費者飲食潮流，鞏固集團在食品行業的領導地位。

開闢嶄新產品及市場

憑藉勇於創新的精神以及逾半世紀的豐富經驗，四洲集團不斷開拓新產品及市場，於香港、內地和日本設有17家廠房，生產各類特色食品，並配以一站式的銷售策略，迎合不同市場的需要。此外，四洲集團代理來自世界30多個國家和地區的產品，包括奶粉、餅乾、蛋糕、糖果、朱古力、薯片、零食、即食麵、健康食品、飲品、酒類、醬油調味料、火腿、香腸、雞肉、牛肉、豬肉、海產及蔬菜等，廣受消費者推崇。

香港經歷新冠疫情後，市民的飲食習慣和消費模式持續轉變，四洲集團因時制宜，迅速抓緊市場機遇，開拓民生食品市場，引進日本米、日本雞蛋、日本豆腐、日本牛奶及雪糕等，深受消費者的青睞。隨着四洲集團近年成功收購擁有90年歷史的日本著名零食及糖果經銷商「宮田株式會社」，集團未來將繼續引入更多優質日本食品到香港市場，為集團長遠業務增長增添動力。

除經營食品製造及代理外，四洲集團積極拓展餐飲業務，旗下譽滿粵港兩地的中、日式食肆，包括在港經營的「四季．悅」日本料理、「功德林」上海素食、「壽司芳Sushiyoshi」，以及位於廣州市的「泮溪」園林酒家及「壽司皇」日本迴轉壽司餐廳等，均深受食客愛戴。
 

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四洲集團

四洲集團旗下的「零食物語」日本零食專門店，多年來深受消費者歡迎。

四洲集團

四洲集團位於廣州的泮溪酒家，擁有逾70年歷史，是廣東最大的園林酒家之一。

線上線下雙軌並行

四洲集團自成立以來，致力為消費者帶來美味的日本潮流食品，其龐大的分銷網絡遍布全港，包括航空公司、百貨公司、超級市場、便利店、藥房、餐廳、酒家、酒店、街市和學校等。與此同時，集團更自家經營「零食物語」日本零食專門店、「YOKU MOKU」曲奇餅店、「宮田商店」及「日本雪糕屋」等，全方位銷售代理及自家品牌產品，滿足本地消費者的不同需求。

隨著數碼科技迅速發展，四洲集團亦與時俱進，以線上與線下並行的方式推動國內業務發展。目前，集團已在內地多個大型電商平台銷售其產品，包括淘寶、天貓、京東等，配合電子商務的增長勢頭，並利用網紅直播帶貨等方式刺激銷量，增加集團於內地市場的佔有率，把握電商的發展機遇。

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展望未來，四洲集團作為本地零食及食品市場的領導者，將積極進軍內地及海外市場，特別是在國家的食品市場方面，繼續扮演「零食外交家」的重要橋樑角色，把海外美食引入內地，並將內地特色食品推廣到海外，藉以增進各地飲食文化交流，促進食品行業高質量發展。

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