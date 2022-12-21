主板—國際家居零售有限公司（01373） 把握市場機遇靈活應對 打造全渠道便利百貨新零售

國際家居零售有限公司（日本城）經營超過30年，經歷三個階段迎合市場需求，由經營「均一特賣場」開始，以超值的均一價吸客。其後更以家喻戶曉的「開心shopping盡在日本城」為口號，發展至「悉心照顧每一個家」提供全面的家庭必需品，以至近年「隨時點．隨時買．隨時日本城」的理念，朝着線上線下O2O方向，向「全渠道便利百貨新零售」進發。
想顧客所想 靈活應對市場需求
日本城多年來無懼逆境，把握各種市場機遇、逆市擴張、廣納人才，並根據市場需求，抱着不斷求變的精神，以迅速的反應，搜羅及推出各種必需品。由銷售家居耐用品，至現今「全渠道便利百貨」加入售賣食品、個人護理用品等消耗性商品。
疫情初期，口罩供應短缺，日本城利用其廣闊的貨源網絡，聯絡全球200多家廠房，努力尋找各類抗疫用品。儘管要面對高昂的物流運輸成本，日本城仍秉持「想顧客所想，急顧客所急」的服務宗旨，以最快速度，為市民供應口罩及其他所需物資，贏得市場口碑。為了降低成本與風險，日本城早年決定於屯門開設自家口罩廠房，以彌補採購速度慢及供應不穩等問題，為普羅大眾提供性價比更高的Smile 365口罩，並在品質監控上絲毫不懈。面對疫情遙遙無期及眾多不明朗因素影響，日本城將不斷成長，繼續緊貼市況，靈活應對市場需求。
把握市場機遇 強化O2O業務
現時匯率波動，全球通貨膨脹，物流存在許多不確定性。面對環球市場變化，日本城亦隨時做好準備，確保貨量充足，維持穩定的貨物供應鏈。例如現時日圓匯率下降，日本城積極採購更多日本貨，為市民爭取最優惠的價格。日本城一直看準市場需要，抓緊市場機遇，為企業帶來一定優勢。日本城對前景審慎樂觀，深信有危必有機，並會以「優越求變．共創將來」的態度，以敏銳的市場觸覺及迅速的反應，把握市場機遇，走在市場之先，迎接未來的挑戰。
迎來上市10周年，日本城在企業管治方面將會更精益求精。於發展的同時，日本城同樣重視慈善及企業社會責任，不遺餘力參與各項公益活動回饋社會。多年來一直支持「敬老護老愛心會」的「愛心券」及「奧比斯-買走黑暗」活動，透過協助義賣方式及捐款支持老人及視障人士。於近兩、三年疫情最嚴峻期間，更先後為KMB九巴提供防護口罩及向香港公益金捐出新冠病毒快速檢測劑和大額捐款，與市民齊心抗疫及幫助社會上有需要人士。
未來一年，日本城會繼續投資、提升及優化企業資源規劃（ERP）系統，及革新電商購物平台系統，目標是實現O2O線上線下系統整合，為顧客提供更便利的購物選擇。另外，日本城會更注重各項人力資源的發展，繼續努力緊貼時代步伐，配合科技的應用，勇於創新，強化O2O業務。企業上下亦以積極進取的態度，及靈活多變的處事方式，迎接各種挑戰，為集團創造更輝煌的未來。