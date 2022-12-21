主板—國際家居零售有限公司（01373） 把握市場機遇靈活應對 打造全渠道便利百貨新零售

國際家居零售有限公司（日本城）經營超過30年，經歷三個階段迎合市場需求，由經營「均一特賣場」開始，以超值的均一價吸客。其後更以家喻戶曉的「開心shopping盡在日本城」為口號，發展至「悉心照顧每一個家」提供全面的家庭必需品，以至近年「隨時點．隨時買．隨時日本城」的理念，朝着線上線下O2O方向，向「全渠道便利百貨新零售」進發。



想顧客所想 靈活應對市場需求 日本城多年來無懼逆境，把握各種市場機遇、逆市擴張、廣納人才，並根據市場需求，抱着不斷求變的精神，以迅速的反應，搜羅及推出各種必需品。由銷售家居耐用品，至現今「全渠道便利百貨」加入售賣食品、個人護理用品等消耗性商品。 疫情初期，口罩供應短缺，日本城利用其廣闊的貨源網絡，聯絡全球200多家廠房，努力尋找各類抗疫用品。儘管要面對高昂的物流運輸成本，日本城仍秉持「想顧客所想，急顧客所急」的服務宗旨，以最快速度，為市民供應口罩及其他所需物資，贏得市場口碑。為了降低成本與風險，日本城早年決定於屯門開設自家口罩廠房，以彌補採購速度慢及供應不穩等問題，為普羅大眾提供性價比更高的Smile 365口罩，並在品質監控上絲毫不懈。面對疫情遙遙無期及眾多不明朗因素影響，日本城將不斷成長，繼續緊貼市況，靈活應對市場需求。