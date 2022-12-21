主板（大市值）—信和置業有限公司（00083） 建構更美好生活 共創更綠色未來

信和置業有限公司（00083）為香港主要地產發展商之一。逾半個世紀以來，集團一直致力「建構更美好生活」，於香港、中國內地、新加坡及澳洲悉尼參與逾250項優質物業，涉及總樓面面積超過1.3億平方呎，與社會同心發展。



追求卓越 為持份者增值 集團追求卓越品質，秉持以客為先的核心價值，讓顧客在每個細節都能享受細意貼心的「信和體驗」；在發展和設計每個項目和服務時充分考量「綠色生活」、「創新構思」和「心繫社區」等3項重點範疇，建構宜居、宜作、宜樂的社區。 集團非常重視可持續發展和企業管治，積極為社區帶來正面影響，於2010年成立可持續發展委員會，制訂可持續發展方向和策略，涵蓋環保及其他企業社會責任舉措，以及促進與企業可持續發展相關政策和項目的實施。

集團訂立《可持續發展願景2030》涵蓋綠色建築認證、可再生能源和創新方案等重要議題，以及全方位《減碳藍圖》訂定具體減碳策略及中期目標，於2050年前實踐淨零碳排放目標。

以人為本的設計理念 在發展物業同時，集團關注施工及項目周邊環境的可持續發展。集團陸續在旗下工地引入使用能源儲存系統「淨能櫃」，結合「潔淨能源」和「儲存系統」，供電予重型地盤機械，較傳統柴油發電機寧靜及減少碳排放量達75%，同時消除污染物排放；另配合IoT雲端平台，項目團隊可實時監察設備的狀態，收集及分析各種有用數據，全面審視設備和工地運作情況，提高效率。 集團並引入「OpenSpace.AI 360」360全景視頻捕捉和空間映射技術，透過圖像識別AI人工智能算法以及大數據雲端工程進度和品質管理自動化追踪系統，推動建築行業數碼化。 集團旗下位於西貢的133 Portofino成為全港首個榮獲「WELL v2™」建築標準預認證的住宅項目，「WELL™」是全球首個結合建築和身心健康的建築標準認證體系。其他項目包括St. George's Mansions及Landmark South等亦相繼取得「WELL v2™」預認證，印證集團以人為本的設計理念。香港富麗敦海洋公園酒店亦是香港及中國內地首間獲得此項國際知名認證的酒店項目。